Monica Anisie a anunțat ÎNCHIDEREA școlilor din Capitală - MĂSURILE luate

Ministrul Monica Anisie a anunțat închiderea tuturor școlilor de stat și private din Capitală. Propunerea va trebui să fie votată în Comitetul pentru Situații de Urgență.

Gest insolit la Vatican: Papa Francisc îi îndeamnă pe credincioşi să-şi plăteacă dările

"Inspectorul școlar general este în concediu medical, având o problema de sănătate, și am decis astăzi ca atribuțiile în cadrul ISMB să fie preluate de către doamna Liliana Toderiuc. Am definitivat planul de măsuri cu privire la predarea online, care are în vedere și modalitatea în care fiecare unitate de învățământ a distribuit tabletele transmise de MEC. Am stabilit cu inspectorii școlari ca după ce se încheie Comitetul pentru Situații de Urgență să realizăm o videoconferință cu toți directorii unităților de învățământ din București.

În confirmitate cu rata incidenței care a depășit limita de 3 la mia de locuitori, Comitetul ar trebui să decidă această suspendare tempoară a cursurilor pentru 14 zile. Tabletele au fost în depozitul inspectoratului, nu înțeleg de ce a trebuit să vin eu sa deblochez situația, dar la acest moment au fost distribuite către unitățile de învățământ. Toate unităţile de învăţământ vor avea activităţile didactice faţă în faţă suspendate. Şi cele private. Dar această decizoe este la Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă", a declarat Anisie.