Motiv de mândrie pentru liderul naționalei de gimnastică: Andrei Muntean are un element care îi poartă numele

Liderul echipei naționale de gimnastică masculină a României are un exercițiu la paralele conceput de el, care se numește „Andrei Muntean” și care se găsește în codul de punctaj internațional.

Au trecut 25 de ani de când Andrei Muntean, liderul echipei naționale de gimnastică masculină a Românei a mers pentru prima dată într-o sală de gimnastică. Un bilețel a fost motivul pentru care micul Andrei, pe atunci în vârstă de 5 ani a ales acest sport. Era la grădiniță și în fiecare zi primea bilete de la diferiți antrenori care făceau selecții pentru anumite sporturi. „Am primit foarte multe bilețele, pentru atletism, pentru fotbal, dar surprinzător nu am dus niciunul acasă, doar cel de la gimnastică” -Andrei Muntean, component al lotului național de seniori de gimnastică masculină al României.

Este mândru de ce a realizat

La 30 de ani și cu o carieră mare în spate, Andrei Muntean are un element la paralele, unul dintre aparatele sale preferate, conceput chiar de el și care îi poartă numele. „În 2017 la campionatul mondial am făcut un element care îmi poartă numele la paralele. Sincer, sunt foarte mândru de asta, am reușit să îmi pun ștampila în codul de punctaj și să nu mă fac uitat în ceea ce înseamnă sportul de performanță” -Andrei Muntean, component al lotului național de seniori de gimnastică masculină al României. Sportivul este mândru de ce a realizat! „Cred că este un sentiment unic să reușești să inventezi un element care să îți poarte numele și să ști când intri și te uiți în codul de punctaj că este și numele tău acolo. Este un sentiment foarte plăcut” -Andrei Muntean, component al lotului național de seniori de gimnastică masculină al României. La 6 ani de la apariția lui și acum, sunt sportivi care la concursuri execută la paralele elementul „Andrei Muntean”.

„Este un element nu foarte greu, dar este un element unic pe care tu l-ai inventat și cu ajutorul antrenorilor ai reușit să faci ceva unic în gimnastică” -Andrei Muntean, component al lotului național de seniori de gimnastică masculină al României. Când se uită în spate, Andrei are și regrete în ceea ce privește cariera sa. Unul dintre ele este legat de Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016. „Mi-aș fi dorit să iau o medalie la Olimpiadă, am fost foarte aproape la Rio, venind pe locul 6 a fost nu știu dacă o mică frustrare, dorința era foarte mare” - Andrei Muntean, component al lotului național de seniori de gimnastică masculină al României.