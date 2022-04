Mutu: În prima repriză nu ne-am hazardat, nu voiam să riscăm să luăm gol - Bergodi: Mi-a plăcut mult prima repriză

Tehnicianul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Sepsi, scor 1-0, că jucătorii săi merită felicitări pentru eforturile depuse şi pentru că au respectat ce le-a cerut el şi şi-au ţinut în frâu “anumite impulsuri”, potrivit news.ro

“A fost un meci dificil. Ştiam că o să avem o primă repriză dificilă, că vor avea benzină în picioare, şi de aceea nu ne-am hazardat. Am fost foarte precauţi. Nu voiam să riscăm să luăm gol, mai ales că Sepsi are o defensivă foarte bună. Cred că toată echipa merită aplauze pentru tot efortul pe care l-au depus, pentru cum au respectat sarcinile, să-şi ţină în frâu anumite impulsuri şi au mers pe planul pe care l-am avut de la început. În prima repriză am greşit multe pase”, a spus Mutu la posturile care transmit Liga 1.

De cealaltă parte, Cristiano Bergodi a declarat că i-a plăcut mult prima repriză, însă în a doua s-a văzut că echipa sa a avut parte de meciuri cu intensitate mare. “Din punct de vedere fizic n-am putut. Când joci trei meciuri cu o intensitate fizică şi mentală aşa... Nu pot să le reproşez nimic jucătorilor. Mi-a plăcut mult prima repriză, cum am controlat, cum am ajuns în careu... Rapidul sută la sută e la baraj“, a spus Bergodi.

Formaţia FC Rapid a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, într-un meci din etapa a şasea a play-out-ului Ligii 1 Casa Pariurilor.

Golul a fost marcat de Rareş Ilie, în minutul 80.