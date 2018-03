Naomi Osaka, jucătoarea care a 'demolat-o' pe Halep în semifinală, este noua campioană de la Indian Wells

Jucătoarea japoneză Naomi Osaka, locul 44 WTA, care a eliminat-o în semifinale pe Simona Halep, a câştigat, duminică, turneul de la Indian Wells, învingând-o în ultimul act pe rusoaica Daria Kasatkina, numărul 19 mondial şi favorită 20, scor 6-3, 6-2.

Japoneza în vârstă de 20 de ani a câştigat finala într-o oră şi zece minute. În semifinale, ea a trecut de liderul mondial Simona Halep, scor 6-3, 6-0.

Pentru Osaka, trofeul de la Indian Wells este primul din carieră în circuitul WTA.

.@Naomi_Osaka_ wins her first title at @BNPPARIBASOPEN!



Powers over Kasatkina, 6-3, 6-2! #BNPPO18 pic.twitter.com/l3p2zROGp6