'Narcos' de România. Victor Ponta, împotriva lui 'don Livio': 'Eugene! Viorico! Treziţi-vă în ceasul al 12-lea şi nu semnaţi, că ajungeţi ca Sevil!'

Victor Ponta continuă să militeze împotriva înfiinţării Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, avertizându-i pe Viorica Dăncilă şi pe Eugen Teodorovici că vor avea soarta altor persoane care au probleme penale. Liderul Pro România consideră că Liviu Dragnea a beneficiat de mai multe decizii pentru care oameni din subordinea sa au avut de sufierit, în vreme ce liderul PSD nu a fost nici măcar audiat.

"“Narcos” - varianta de Romania! Pionii cad unul cate unul - Regele Mafiei Puterii isi vede impasibil de viata!

1. Un politist de la DNA si un Secretar de Stat se duc la inchisoare pentru ca au fotocopiat acte din Dosarul Teldrum si au incercat sa le duca la Dragnea (nu au dus operatiunea la capat pentru ca procurorul DNA i-a arestat din fata Ministerului Dezvoltarii inainte sa urce in biroul lui Dragnea)/ in acest dosar Don Liviu Dragnea nu este deranjat sa fie audiat nici macar in calitate de martor.

2. Sevil Shaideh este judecata acum pentru ca a semnat niste documente prin care a dat Lacul Belina catre Teldrum (acolo si-a facut casa de pescuit Liviu Dragnea) / nici in acest dosar “El Patron” nu este deranjat nici macar ca si martor.

3. Asociatii Radu Mazare si Nicusor Constantinescu sunt condamnati la ani grei pentru afaceri pe care le planuisera impreuna cu “fratele Liviu” in vacantele minunate din Brazilia / unul este in inchisoare, celalalt naufragiat pe o insula si asteapta ordonantele de urgenta care nu mai vin.

Exact ca in “Narcos” - “sicarios” ( pestii mai mici) ajung in inchisori sau sunt eliminati ; “El Patron” o duce bine in domeniul urias de la Scrovistea si isi vede de afaceri!

Deja ii vad pe Eugen Teodorovici si pe Viorica Dancila la procesul pentru gigantica fraudare a Statului Roman prin Fondul Suveran de Dezvoltare; iar “Don Livio” isi va fuma trabucul linistit uitandu-se la Marea Neagra din vila de protocol de la Neptun! Eugene! Viorico! Treziti-va in ceasul al 12 lea si nu semnati ca ajungeti ca Sevil!!!

Sigur ca acesti oameni isi merita soarta acceptand sa fie uneltele unui sef ticalos! Dar noi, romanii, meritam asta?", scrie Ponta pe Facebook.

