Naţionala de baschet feminin a României se reunește cu un lot întinerit, după ce mai multe jucătoare cu experiență s-au retras

Naţionala de baschet feminin a României se va reuni în 7 noiembrie, la Bucureşti, pentru primele meciuri din preliminariile CE2023, cu un lot întinerit, după retragerea mai multor jucătoare cu experinţă. Preşedintele FRB, Carmen Tocală: ”Nu putem decât să le mulţumim pentru anii în care au luptat sub tricolor”, conform news.ro

Lotul anunţat de FRB pentru partidele cu Islanda şi Spania, din grupa C a preliminariilor, lot condus de antrenorul Dan Calancea, este format din jucătoarele: Ştefania Cătinean, Ioana Ghizilă, Teodora Neagu, Nicolett Orban, Anisia Croitoru, Alina Podar (Sepsi Sfântu Gheorghe), Marta Fodor, Dora Ardelean (CSM Satu Mare), Florina Stănici, Sonia Cazacu (Rapid Bucureşti), Carla Popescu (CSM Târgovişte), Ecaterina Armanu (Olimpia Brasov), Bianca Fota (Phoenix CSU Simona Halep Constanţa) şi Alexandra Ghiţă (FCC Baschet Arad).

”Naţionala feminină se află într-un moment zero. Multe din sportivele experimentate din ultimele campanii de calificare şi-au anunţat retragerea de la echipa naţională, iar noi nu putem decât să le mulţumim pentru anii în care au luptat sub tricolor. Aşa că, am avut doar două opţiuni reale înaintea acestei campanii: să îngheţăm activitatea internaţională la nivel de senioare sau să dăm o şansă reală jucătoarelor tinere. Am ales tinereţea şi sper ca toate aceste fete să conştientizeze importanţa echipei naţionale şi să confirme încrederea noastră. E momentul ca aceste jucătoare tinere, care evoluează în Liga Naţională, să iasă la rampă pe plan internaţional şi să îşi facă datoria faţă de echipa naţională, faţă de baschetul romanesc”, este mesajul preşedintelui FR Baschet, Carmen Tocală.

România va disputa aceste prime două meciuri din grupa C în 11 noiembrie, cu Islanda, la Bucureşti, respectiv în 14 noiembrie, în deplasare, cu Spania. Din grupă mai face parte reprezentativa Ungariei.

Celelalte partide din grupă se vor juca după programul: cu Ungaria (24 noiembrie 2022, acasă), cu Islanda (27 noiembri, deplasare), cu Spania (9 februarie 2023, acasă) şi cu Ungaria (12 februarie, deplasare).

Din cele 10 grupe preliminare se vor califica la turneul final al Campionatului European din 2023 prima clasată în fiecare grupă, plus alte patru echipe de pe locul secund cu cea mai bună linie de clasament.

La turneul final al CE2023 sunt calificate direct gazdele competiţiei, Israel şi Slovenia.