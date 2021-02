Negocieri în coaliție - UNDMR obține postul de prefect la Sălaj

UDMR a obţinut postul de prefect în Sălaj în urma negocierilor care au avut loc luni seara în cadrul coaliţiei de guvernare, potrivit liderului judeţean al formaţiunii politice, Seres Denes.

"UDMR a mai avut postul de prefect în Sălaj, iar persoana care a ocupat acest post s-a achitat cu brio de sarcinile care i-au revenit. La negocierile din coaliţie am solicitat, nu am primit, am solicitat şi s-a acceptat ca postul de prefect din Sălaj să revină UDMR", a declarat marţi, pentru AGERPRES, Seres Denes.

Potrivit acestuia, încă nu a fost stabilită persoana care va ocupa respectivul post, însă cei de la UDMR vor avea în vedere un om pregătit şi cu o anumită experienţă în domeniul administraţiei publice.



Seres Denes a adăugat faptul că nominalizarea pentru postul de prefect va fi făcută în cel mult 10 zile.



Postul de prefect este ocupat în prezent de Virgil Ţurcaş, numit din partea PNL în decembrie 2019.