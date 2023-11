Netanyahu, prima sa vizită în Fâşia Gaza de la începutul războului: Continuăm până la victorie. Nimic nu ne va afecta / Foto-Video

Premierul israelian Benjamin Netanyahu - care efectuează duminică prima vizită în Fâşia Gaza de la începutul războiului cu Hamasul - îşi reafirmă hotărârea de a continua ofensiva împotriva mişcării islamiste palestiniene ”până la victorie”, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Continuăm până la sfârşit”, le spune şeful Guvernului israelian unor militari, potrivit unei înregistrări video postată de cabibetul său.

”Nimic nu ne va afecta”, dă el asigurări.

”Avem trei scopuri în acest război; eliminarea Hamasului, întoarcerea tuturor alor noştri (acasă) şi să facem în aşa fel încât (Fâşia) gaza să nu devină din nou o ameninţare pentru Israel”, declară el.

