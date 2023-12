Netflix a pregătit o mare lovitură: este pentru prima dată în istoria platformei

”Netflix va difuza următorul său eveniment sportiv în direct, The Netflix Slam, care va îl avea ca protagonist pe Rafael Nadal, de 22 de ori campion de Grand Slam la simplu masculin, care îl va înfrunta pe numărul 2 mondial și colegul său spaniol Carlos Alcaraz, într-un meci demonstrativ special de tenis. Evenimentul, găzduit de MGM Resorts International, este programat pentru duminică, 3 martie 2024, la ora 12:00 PST / 21:00 CET, în interiorul Michelob ULTRA Arena de la Mandalay Bay Resort and Casino. Acesta va fi difuzat ca o transmisiune duală pentru piețele vorbitoare de limba engleză și spaniolă. Jucătorii și meciurile suplimentare vor fi anunțate la o dată ulterioară.

"Sunt foarte entuziasmat de prima mea vizită în Las Vegas, unul dintre cele mai emblematice și distractive orașe din lume", a declarat Nadal. "Sunt, de asemenea, foarte încântat să joc cu compatriotul meu Carlos Alcaraz. Sunt sigur că va fi o seară fantastică de tenis".

"Sunt onorat și foarte fericit să împart terenul cu Rafa în Las Vegas", a declarat Alcaraz, campion la U.S. Open și Wimbledon. "Este un mare jucător din toate timpurile, desigur, iar recordurile și realizările sale vorbesc de la sine. Rafa este, de asemenea, unul dintre cei mai simpatici băieți din circuit și abia aștept meciul nostru din 3 martie.", arată Netflix.

Rafael Nadal. Carlos Alcaraz. Two tennis superstars. One epic matchup served LIVE on Netflix.



The Netflix Slam ???? March 3 pic.twitter.com/Biri3BuF8L