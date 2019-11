Nicolae Stanciu, DEZAMĂGIT după eșecul cu Suedia: 'Ne-am simțit neputincioși, nu știu dacă am avut o ocazie clară de gol'

Nicolae Stanciu, mijlocașul echipei naționale a României, s-a declarat "dezamăgit, trist și neputincios", după eșecul suferit vineri, pe Arena Națională, contra Suediei, scor 0-2, în urma căreia tricolorii au ratat calificarea la EURO 2020 din preliminarii, anunță MEDIAFAX.

"E normal, suntem dezamăgiți, triști. În teren cred că nu numai eu, ci toți am vorbit după meci, ne-am simțit neputincișoi. Nu știu dacă am avut o ocazie clară de gol. Cred că din afară s-a și văzut că ei au câștigat meciul ușor. Nu cred că vreo echipă poate fi așa superioară alteia, mai ales în ziua de azi. Ne-a lipsit agresivitatea, un presing mult mai avansat, dar nu are rost să vorbesc după meci. Nu știu dacă mai e ceva de analizat sau de făcut pentru meciul cu Spania. E bine că noi avem Liga Națiunilor și încercăm să vedem ce putem scoate de acolo.

Sunt dezarmat. Din teren m-am simțit neputincios la fel ca și colegii mei. Nu știu ce mai e de zis. Lumea poate să zică ce vrea, e dreptul lor să critice. Vom vedea ce va fi pe viitor. Nu știu dacă vom avea o răbufnire de orgoliu în Spania. Spania e totuși o echipă mare. În momentul de față și mie mi-e greu. Sunt foarte dezamăgit și trist. Vom vedea ce va fi în Spania", a declarat Stanciu, la PRO TV.

Ulterior, Stanciu a vorbit și despre selecționerul Cosmin Contra, spunând că și-ar dori ca acesta să rămână la națională, în ciuda faptului că înțelegerea sa expiră în decembrie, iar România nu este calificată la EURO 2020: "Nu e treaba mea. Din ce am citit și eu în presă, dânsului îi expiră contractul în decembrie, dar habar n-am ce se va întâmpla, dacă va rămâne cu noi sau nu. Nu sunt eu vestiarul. Mi-aș dori să rămână. Nu e decizia noastră și habar n-am părerile celorlalți colegi".

Deşi nu mai poate obţine calificarea la EURO 2020 din preliminarii, tricolorii vor mai avea o şansă la barajul din Liga Naţiunilor, care presupune disputarea a două runde (semifinală şi finală) împotriva unei adversare care urmează să fie desemnată. Tragerea la sorţi pentru acest baraj va avea loc vineri, 22 noiembrie.