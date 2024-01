Nicu Ştefănuţă şi-a anunţat candidatura ca independent la următoarele alegeri europarlamentare

Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al Grupului Verzilor din Parlamentul European, şi-a anunţat candidatura ca independent la alegerile europarlamentare din 9 iunie.

Sub motto-ul „independent, dar nu singur”, Nicu Ştefănuţă a prezentat programul cu care va candida la primele alegeri din acest an:

”Am început şi continui să construiesc o mişcare verde progresistă, cu politici moderne europene, aşa cum sunt eu. Am alături de mine două mici partide, se numesc ACUM şi SENS, care sunt în această coaliţie. Am organizaţii din societatea civilă, organizaţii studenţeşti, lucrez cu tineri. Deci nu sunt singur şi sunt bucuros că am şi familia verde europeană, care susţine acest proiect politic în România. Credem cu toţii că România are nevoie de un partid şi de o mişcare verde progresistă cu adevărat, nu doar în nume, nu doar o faţetă”, a explicat Nicu Ştefănuţă, potrivit unui comunicat oficial.

Alături de Nicu Ştefănuţă s-au aflat şi Thomas Waitz, Copreşedinte al Verzilor Europeni şi Alexandra Geese, Vicepreşedinte al Grupului Verzilor din Parlamentul European. Aceştia au anunţat fără echivoc sprijinul pentru candidatura independentă a europarlamentarului român.

După conferinţa de presă, Nicu Ştefănuţă a găzduit evenimentul Gen, Egalitate! 10 paşi pentru o Românie verde, cu participarea a aproape 200 de susţinători din toată ţara.

Printre problemele pe care Nicu Ştefănuţă şi invitaţii săi le-au abordat se numără promovarea oraşelor verzi şi sustenabile, drepturile pentru tineri şi accesul liber la şedinţe de terapie mintală. Alături de europarlamentar s-au aflat mai mulţi specialişti în sănătate mintală, precum Codruţa Răbăgel, Mara Miclea sau Sergiu Marcu, creatoarea de conţinut Magdyz (Magdalena Guga-Roşian), dar şi cei doi reprezentanţi ai Grupului Verzilor (The Greens/EFA) din Parlamentul European.