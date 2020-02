Nicușor Dan, dezvăluiri de culise din negocierile cu Vlad Voiculescu: 'Nu am ajuns prea departe' / Ce urmează în negocierile dintre USR și PLUS

Nicușor Dan, candidat independent susținut de USR la Primăria Capitalei, a precizat că negocierile cu Vlad Voiculescu și PLUS nu au avansat în urma discuțiilor de duminică și luni.

„Ca să punem în context. Am spus de la început că trebuie să avem un candidat unic. Acum o să avem un singur tur, trebuie să avem candidat unic. M-am întâlnit cu toată lumea din această zonă. Era obligatoriu să mă întâlnesc cu Vlad Voiculescu, care e unul din puținii candidați asumați. Nu am ajuns prea departe. Eu m-am dus acolo cu o propunere legată de dezbateri și de sondaj, el a venit cu o propunere legată de alegeri primare. Eu am spus că alegerile primare nu sunt reprezentative, pentru că trebuie să ne uităm la toți bucureștenii care votează partidele de opoziție și către care noi trebuie să ne îndreptăm, să le cerem votul. Nu către oameni foarte activi politic, cum spun sociologii pe care i-am consultat din publicul captiv al partidelor aliate”, a afirmat Nicușor Dan, luni seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Referitor la aceste așa-zise alegeri primare, Nicușor Dan a explicat: „Dacă ele sunt deschise, sunt pentru simpatizanții partidelor. Cine află de pe paginile de Facebook ale partidelor că această consultare are loc, ori eu am o responsabilitate față de niște oameni. Știți că ultimele săptămâni am mers prin București. M-am întâlnit cu foarte mulți oameni și sunt oameni care mi-au spus, `domne, eu te-am votat și acum opt ani, te-am votat și acum patru ani, vreau să te votez în continuare`. Nu pot să joc la o loterie de care ei să nu afle și să nu poată să își exprime votul”.

Întrebat ce urmează în relația Nicușor Dan-Vlad Voiculescu, deputatul a răspuns: „Urmează o nouă întâlnire, desigur. Deci a existat ieri, duminică, o întâlnire între mine și Vlad Voiculescu, la care au participat și Dan Barna, și Dragoș Pîslaru. Azi a existat o întâlnire a birourilor reunite ale USR și PLUS, care nici ele nu au ajuns la nicio decizie. Situația este așa cum o știam alaltăieri”.

Întrebat dacă a luat în calcul funcția de viceprimar - după cum i-a propus Vlad Voiculescu, Nicușor Dan a afirmat: „Eu am spus la începutul acestei campanii, acum un an, că vreau ca opoziția să aibă un candidat unic. Aș vrea să fiu eu acela, dar dacă nu sunt, nu mă supăr și o să îl susțin, și că dacă procedura este echitabilă și toată lumea este rezonabilă, vreau să fiu în echipă. Desigur că vreau să ajut, dar una peste alta trebuie să ne uităm la ce vor bucureștenii”.