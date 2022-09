Bombardamente masive rusești în regiunea Dnipropetrovsk. Orașul Nikopol, puternic lovit cu artileria grea (foto)

Invadatorii ruși au atacat de trei ori raionul Nikopol, din regiunea Dnipropetrovsk, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Potrivit guvernatorului Valentin Reznicenko, ruşii au folosit lansatoare de rachete Grad și artilerie grea. "Oraşul Nikopol a fost lovit de două ori. La miezului nopții, au fost raportate aproape 30 de obuze rusești, trei persoane fiind rănite: o femeie de 49 de ani și doi bărbați, de 26 și 82 de ani" - a scris oficialul pe Telegram.

Reznicenko a mai precizat că au fost avariate zeci de clădiri cu mai multe etaje și case private, mașini, mai multe anexe, conducte de gaz și linii electrice. Obuzele ruseşti au lovit și o grădiniță, mai multe magazine, un coafor și o clădire a administrației locale.

"În bombardamentele din comunitatea Marhaneț, nu au fost victime" - a adăugat șeful regiunii Dnipropetrovsk.

