Nimic nu mă mai sperie după ce am fost selecţioner al Angliei, spune Southgate

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Angliei, Gareth Southgate, spune că după ce s-a aflat pe banca tehnică a "Three Lions", nimic nu-l va mai speria în cariera sa de antrenor atunci când nu va mai fi la cârma primei reprezentative, scrie DPA.

Southgate pregăteşte Anglia de 7 ani, iar echipa sa este una dintre favoritele la cucerirea trofeului la EURO 2024.

"Aveam 35 de ani când am antrenat prima oară o echipă în Premier League, iar atunci am încheiat pe locul 12 sau 13", îşi aminteşte fostul antrenor al lui Middlesbrough. "Nu ştiam mai nimic din tot ceea ce cunosc acum, iar după ce am antrenat şi naţionala Angliei, voi fi foarte liniştit în privinţa viitorului. Nimic nu o să mă mai sperie sau să mă descurajeze. Nu ştiu ce va fi în viitor, dar sunt foarte calm", a spus Southgate pentru Sky Sport.

Contractul selecţionerului cu Federaţia engleză de fotbal expiră în decembrie 2024.

Southgate a pregătit pe Middlesbrough între 2006-2009, după ce a fost căpitanul echipei în 2006, când aceasta elimina în semifinalele Cupei UEFA pe Steaua Bucureşti, în dublă manşă, scor 4-3.