Noua șmecherie prin care sunt păcăliți turișii pe plajele din Grecia: doi români au rămas șocați

Vacanța de vis se poate transforma rapid într-un coșmar, mai ales din cauza ”țeparilor” care sunt tot mai prezenți în toate locurile din lume. În Grecia a apărut o nouă metodă prin care sunt păcăliți turiștii: șezlonguri și umbrele gratis, cu condiția unei comenzi minime la bar.

Doi turiști români și-au povestit experiența trăită pe o plajă din Mykonos. Barmanul le-a explicat că pot lua gratuit șezlonguri și umbrele, dacă vor comanda ceva la terasa aflată pe plajă.

Oferta fiind atractivă, iar prețurile din meniu accesibile, cei doi români au comandat de băut, iar după un timp au comandat și un prânz ușor.

Când a venit nota de plată, cei doi au constatat că prețurile din meniu cu coincideau cu cele de pe chitanță, fiind mult mai mari.

”Pentru că stăteam acolo de aproximativ o oră, ne-am gândit să comandăm ceva de mâncare, iar el ne-a recomandat niște calamari, iar pe meniu scria 19 euro, cu o salată și pâine incluse.

Când ni s-a înmânat apoi o notă de plată în care cele patru băuturi costau 78 de euro (67 de lire sterline), iar calamarii 75 de euro (65 de lire sterline), am fost hărțuiți să plătim, am dat în cele din urmă chelnerului cardul.”, povestesc turiștii.

Chelnerul a pus și alte produse pe nota de plată

Pentru ca ”țeapa” să fie completă, pe nota de plată au apărut produse în plus, iar pâinea și salata care ar fi fost gratuite, conform meniului, costau 28 de euro, respectiv 14,5 euro.

”Când am primit nota de plată, am fost îngrozit, deoarece calamarii au costat 148 de euro (127 de lire sterline), milkshake-urile pe care nu le-am vrut niciodată, dar pe care am fost forțați să le comandăm pentru copiii noștri, au costat 38 de euro (33 de lire sterline) fiecare, iar salata și pâinea, despre care ni s-a spus că sunt gratuite, au costat 28 de euro (24 de lire sterline) și, respectiv, 14,50 de euro (12 lire sterline).

Nu s-au deranjat să ceară o semnătură după tranzacție și pur și simplu mi-au încasat pe card suma uriașă de 360,80 euro (310 lire sterline). M-am simțit atât de înșelat și nu aș vrea ca nimeni să se simtă așa.”, mai arată turistul român.

Pe Reddit, locul unde a relatat pățania, mai mulți turiști i-au dat dreptate și au spus că au avut experiențe similare.