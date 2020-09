Noul Nissan Micra va fi produs de Renault

Grupul francez Renault va dezvolta şi asambla viitoare generaţie a modelelor Micra ale partenerului Nissan, a informat Ashwani Gupta, directorul operaţional al companiei nipone, într-un moment în care cei doi producători auto încearcă să-şi relanseze alianţa printr-o cooperare mai strânsă în domeniul producţiei, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Planurile privind Micra reprezintă un exemplu al strategiei leader-follower, pentru reducerea costurilor, sporirea competitivităţii şi profitabilităţii, a explicat Ashwani Gupta, într-un interviu acordat publicaţiei franceze Le Monde.Modelele Nissan Micra sunt deja asamblate la fabrica Renault din Flins, Franţa, deşi unitatea ar urma să se axeze pe activităţi de reciclare din 2024, când expiră ciclul de viaţă al gamei de maşini produse la Flins."Pentru următoarea generaţie Micra, vom urma Renault şi vom cere Renault să dezvolte şi să fabrice viitorul Micra pentru noi", a declarat Gupta.În mai, Renault, Nissan şi Mitsubishi au anunţat un noul model de cooperare în afaceri, pentru reducerea costurilor, sporirea competitivităţii şi profitabilităţii, conform unei noi scheme a alianţei, în condiţiile în care companiile auto din întreaga lume sunt afectate de efectele pandemiei de coronavirus (COVID-19).Partenerii din cadrul alianţei utilizează schema leader-follower pentru a spori eficienţa şi competitivitatea produselor şi tehnologiilor, iar aproape 50% din modele vor fi dezvoltate şi produse în conformitate cu schema leader-follower până în 2025.Producătorii auto vor să-şi reducă costurilor împărţind mai sistematic producţia lor. Investiţiile per model vor fi reduse cu până la 40% pentru vehiculele incluse în noua schemă.Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.), are 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.