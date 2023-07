Novak Djokovic, pe val la Wimbledon: S-a calificat în turul trei fără emoții

Sârbul Novak Djokovici, numărul 2 mondial, care s-a calificat, miercuri, în turul al treilea la Wimbledon, are în continuare aceeaşi dorinţă de a continua să scrie istorie în tenis. El a mai spus, în conferinţă de presă, că este foarte interesat de cunoaşterea interioară.

"De fiecare dată când ajung pe teren, mai ales la un turneu de Grand Slam, simt presiunea şi aşteptările. De la mine, de la oamenii din jurul meu, de la lumea tenisului. Este un sentiment cu care m-am obişnuit până acum şi este ceva ce apreciez, de asemenea, pentru că îmi oferă o motivaţie suplimentară pentru a mai scrie un pic de istorie. Nu cred că acest lucru se va schimba atâta timp cât voi juca. Nu contează câte Grand Slam-uri voi câştiga", a spus el, după calificarea în turul trei la Wimbledon, conform News.ro.

Întrebat dacă este în continuare interesat de cunoaşterea interioară, Djokovici a răspuns: "Cred că toţi suntem. Doar că toţi trecem prin călătorii diferite. Cred că curiozitatea de a descoperi atât lumea interioară, cât şi cea exterioară este ceva ce avem cu toţii, dar se manifestă mai devreme sau mai târziu, în funcţie de persoană. Eu sunt foarte înfometat de cunoştinţe şi de experienţă. Viaţa este o călătorie minunată care poate oferi multe dacă eşti deschis la experienţă. Am trecut prin multe în viaţă în 36 de ani. Sunt foarte, foarte recunoscător pentru tot ceea ce am experimentat. Nu vreau să mă opresc niciodată să cresc, să învăţ, să încerc să mă perfecţionez, să înţeleg nuanţele, detaliile, fie că este vorba de jocul meu, de corpul meu, de nutriţie, de recuperare, care mă pot duce cu un mic pas mai departe. Încerc să îmbrăţişez toate experienţele pe care le am şi să învăţ din ele".

Djokovici va juca în turul al treilea împotriva învingătorului din meciul Tomas Martin Etcheverry (Argentina) – Stan Wawrinka (Elveţia).