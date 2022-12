Nu exclud posibilitatea de a prelua banca tehnică a Australiei, spune fostul selecţioner al Angliei, Eddie Jones

Nu exclud posibilitatea de a prelua banca tehnică a naţionalei Australiei, a declarat vineri fostul selecţioner al naţionalei de rugby a Angliei, Eddie Jones, scrie BBC, potrivit Agerpres.

"Mă aşteptam să fiu demis de la cârma primei reprezentative a Angliei. Am simţit că se va întâmpla asta. Oricum, nu aş face nimic diferit. Vreau să continui să antrenez la nivel internaţional, nu exclud nicio posibilitate, inclusiv aceea de a prelua echipa Australiei", a spus Jones.Jones este numele cel mai vehiculat de presa sportivă din Australia în ceea ce priveşte înlocuitorul actualului selecţioner al "cangurilor", Dave Rennie, aflat sub o mare presiune după rezultatele nemulţumitoare din ultimul timp ale Wallabies.Eddie Jones a mai pregătit Australia între 2001 şi 2005, conducându-o la finala Cupei Mondiale de rugby din 2003, de pe teren propriu, unde a pierdut în prelungiri în faţa Angliei.Australianul Eddie Jones a fost demis la începutul lunii de conducerea Federaţioei engleze de rugby (RFU), din cauza rezultatelor slabe ale vice-campioanei mondiale din ultimul timp. Jones, 62 ani, a înregistrat anul acesta şase înfrângeri în 12 meciuri, la mai puţin de un an de Cupa Mondială din 2023 din Franţa.Anglia, vice-campioana mondială, care încheie anul pe locul 5 în ierarhia internaţională, va fi în Grupa D la CM 2023 din Franţa, alături de Japonia, Argentina, Samoa şi Chile.