Numărul de firme dizolvate a scăzut cu 30,22%, în prima lună a anului

Numărul de firme dizolvate a scăzut cu 30,22%, în ianuarie 2021, comparativ cu prima lună din anul precedent, la 1.905, faţă de 2.730, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti, respectiv 364 de firme (în scădere cu 25,26% faţă de ianuarie 2019) şi în judeţele Neamţ (113, plus 182,5%), Constanţa (110, minus 24,66%), Cluj (83, minus 26,55%) şi Timiş (83, minus 23,85%), potrivit agerpres.ro.

La polul opus, cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Călăraşi - 9 (minus 50%), Giurgiu -10 (minus 52,38%) şi Mehedinţi - 10 (minus 50%).

Creşteri ale numărului de dizolvări s-au înregistrat doar în judeţele Neamţ (plus 182,5%), Gorj (plus 100%), Dolj (plus 39,29%), Vâlcea (plus 25%), Bistriţa-Năsăud (plus 10,81%) şi Ialomiţa (plus 10%).

Domeniul de activitate care a înregistrat cele mai multe dizolvări de firme în ianuarie 2021 este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde s-au înregistrat 577 de dizolvări la nivel naţional. Faţă de anul anterior, dizolvările din acest sector au scăzut cu 26,4%.

Industria prelucrătoare şi construcţiile sunt alte două domenii de activitate unde s-a înregistrat un număr mare de dizolvări de firme, şi anume 181 (minus 27,02%), respectiv 176 (minus 35,29%).