Numărul donatorilor de sânge a crescut cu 20% după majorarea valorii tichetelor de masă

Numărul donatorilor de sânge înregistraţi în judeţul Bistriţa-Năsăud în primele două luni ale anului este mai mare cu aproximativ 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, după ce valoarea tichetelor de masă a fost majorată substanţial, la 280 de lei.

Potrivit datelor oferite marţi AGERPRES de către directoarea Centrului de transfuzie sanguină Bistriţa, Adina Beudean, în ianuarie au donat sânge 610 persoane, din care 63 s-au aflat la prima donare, iar în februarie au donat 502 persoane, din care 66 donatori noi.

În anul 2023, în ianuarie donaseră 494 persoane, iar în februarie 434.

Adina Beudean spune că majorarea tichetelor de masă a atras nu doar persoane care nu au mai donat niciodată, ci şi pe cei care donau doar ocazional.

"Într-adevăr, după majorarea tichetelor, care a fost un lucru extraordinar pentru pacienţii aflaţi la nevoie, în primul rând, am avut un aflux de donatori cu mult mai mare decât în anii trecuţi. Putem să spunem că au atras mai mulţi donatori noi şi pe cei ocazionali - ocazionali înseamnă că au donat cel puţin o dată la doi ani şi cu ocazia asta au venit să îşi reînnoiască buletinul de donare. Ne bucurăm foarte mult pentru acest lucru, pentru că întotdeauna putem să ne bazăm pe sângele donatorilor ocazionali pe care îi fidelizăm", a spus Beudean.

Directoarea centrului a adăugat că, în afara persoanelor acceptate la donare, multe altele au fost respinse, fie pentru că aveau probleme medicale, fie pentru că nu îndeplineau alte criterii necesare, motiv pentru care a făcut apel către cei care vor să doneze sânge să ţină cont de faptul că bolnavii au nevoie de un sânge curat.

"Pentru cei iniţiali, din păcate, am avut un număr foarte mare cu probleme de sănătate, pe care i-am respins sau pe care i-am temporizat. La unii am descoperit odată cu analizele, la alţii am descoperit în timpul consultaţiei medicale. Unde donatorii nu sunt foarte sinceri pe chestionarul de răspuns, în cabinetul medical, prin întrebările consecutive ale medicului, reies probleme de sănătate. Pe această cale, îi rog pe donatori să fie sinceri, să se gândească foarte clar că acest sânge ajunge în venele unui bolnav şi, credeţi-mă, nu are nevoie de alte probleme de sănătate, decât de un sânge curat. Acesta este motivul pentru care am avut foarte mulţi respinşi la donare în ianuarie şi februarie, poate şi undeva la 30% ca procent de respinşi", a declarat Adina Beudean, pentru AGERPRES.

Aceasta a ţinut să reamintească ce condiţii trebuie să îndeplinească o persoană pentru a putea dona sânge, inclusiv că, spre deosebire de analizele de sânge, donatorul trebuie să mănânce înainte de a se prezenta la centrul de transfuzii şi să se hidrateze corespunzător.

"În primul rând, trebuie să nu aibă nicio problemă de sănătate, să nu ia medicamente preventiv. Să nu aibă operaţii sau intervenţii chirurgicale în ultimele şase luni. Doamnele să nu fie la menstruaţie şi să treacă cinci zile după perioadă. Obligatoriu este o masă dimineaţa - foarte mulţi donatori vin nemâncaţi, aşa cum fac când îşi recoltează sânge pentru anumite analize. Nu, la donarea de sânge eşti obligat să mânânci şi este recomandată şi o cafea, care mai creşte puţin tensiunea. Să fie hidrataţi. Să aibă între 18 şi 50 de ani la prima donare şi de la 50 de ani la 62 neapărat cu adeverinţă de la medicul de familie că nu se află în evidenţă cu boli cronice", a explicat Beudean.

De asemenea, perioada care trebuie să treacă între două donări este de 70 de zile.

Numărul în creştere al donatorilor a făcut ca, pentru scurte perioade de timp, să fie stopată donarea pentru cei cu grupele de sânge 0 pozitiv şi A pozitiv, având în vedere că stocurile depăşeau necesarul, iar valabilitatea produselor obţinute din sânge este limitată, dar au existat şi situaţii în care stocul de sânge pentru grupa 0 negativ a fost insuficient şi s-a apelat la centrele din jur.

Programările pentru donarea de sânge au început să se facă şi online, însă donatorii fideli, menţionează Adina Beudean, vor avea întâietate la donare, la ei apelându-se mereu în situaţii de criză sau urgenţe medicale.

Întrebată despre necesarul de personal, în contextul creşterii volumului de muncă, directoarea Centrului de transfuzie sanguină Bistriţa a spus că cei 11 asistenţi lucrează inclusiv ore suplimentare, pentru a prelucra sângele recoltat în prima parte a zilei, şi că, în opinia sa, numărul ar trebui să crească la aproape 40.

"Există un normativ. Imaginaţi-vă că anul trecut, când cantitatea de sânge era mai mică, aveam 11 asistenţi şi ne trebuiau 23. Acum cred că undeva la 40 de asistenţi, care să facă faţă la toate: la recoltare, preparare, distribuţie - deci la toate etapele. De la donare până la administrare este un drum lung, undeva între o zi şi două zile de lucru", a declarat Beudean.