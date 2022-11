Numărul studenţilor străini din Bulgaria s-a dublat în ultimii 10 ani, depăşind 8% în 2022

În ultimii zece ani, ponderea studenţilor străini s-a dublat în Bulgaria, depăşind 8% în 2022, de la aproximativ 4% în 2013. Acest lucru a reieşit în cadrul unei prezentări a celei mai recente ediţii a sistemului de rating al instituţiilor de învăţământ superior din Bulgaria, elaborată pentru Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei de către Open Society Institute şi Sirma Solutions.

Şeful echipei de actualizare a datelor în sistemul de rating, directorul executiv al Open Society Institute, Georghi Stoicev, a declarat că în 2022 cea mai mare pondere a studenţilor străini se găseşte în domeniile medicină (59%), stomatologie (46%), şi medicină veterinară (31%). Bulgaria are cea mai mare pondere în UE de studenţi străini care studiază medicina, a adăugat el, potrivit Agerpres.

Ponderea studenţilor străini este mai mare de 10% în rândul celor care studiază teoria şi managementul educaţiei (16%), farmacie (13%), transporturi, navigaţie şi aviaţie (12%) şi arta muzicii şi dansului (11%).

Aproape 13% dintre studenţii din Bulgaria sunt înscrişi la instituţii private de învăţământ superior, cea mai mare pondere a acestora fiind la artă teatrală şi cinematografică (peste 69%), teoria artei (54%), arte plastice (aproape 43%) şi administraţie şi management (aproape de 42%).

Sistemul de rating compară performanţa a 52 de unităţi de învăţământ superior din 52 de domenii profesionale pe baza unei duzine de indicatori care evaluează diverse aspecte ale procesului de predare, activitatea ştiinţifică, mediul didactic, serviciile sociale şi administrative, prestigiul şi semnificaţia regională a unităţilor de învăţământ, precum şi realizarea studenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea din Sofia are cel mai mare număr de studenţi, 19.999, urmată de Universitatea Paisii Hilendarski din Plovdiv cu 16.934 de studenţi şi Universitatea de Economie Naţională şi Globală cu 14.610. Treisprezece unităţi de învăţământ superior au sub 1.000 de studenţi, iar trei dintre acestea au sub 100 de studenţi.