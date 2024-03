Rezultatele tragerilor loto - Numerele câștigătoare duminică 17 martie 2024

Tragerile loto de duminică 17 martie 2024 au fost transmise în direct de România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, de la ora 18:30.

Rezultatele loto duminică 17 martie 2024:

Loto 6 din 49: 18, 29, 44, 39, 10, 14

Loto 5 din 40: 8 37 11 18 33 39

Joker: 12 - joker, 35, 11, 10, 33, 7

Noroc Plus: 8 1 2 9 2 6

Super Noroc: 7 4 7 4 1 1

Noroc: 3 0 1 5 5 7 6

Premiile puse în joc

Report în valoare de peste 824.000 de euro la tragerea Loto 6/49 din 17 martie 2024

În urmă câștigării premiului de categoria I la tragerea Joker din dată de 14.03.2024, pentru tragerea Joker din dată de 17.03.2024, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 250.000 de lei.

La tragerea Joker din 14 martie, la categoria I, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 29.133.971,54 lei (peste 5,86 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 12-021 din Cluj-Napoca si a fost completat cu trei variante la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 20,5 lei. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a castigat si doua premii de categoria a II-a, in valoare de 111.943,19 lei (peste 22.500 de euro) fiecare.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de aproape 4,1 milioane de lei (peste 824.600 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 8,72 milioane de lei (peste 1,75 milioane de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, reportul este în valoare de peste 42.300 de lei.

La Loto 5/40 este în joc la categoria I un report în valoare de peste 728.800 de lei (peste 146.600 de euro).

La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 70.900 de lei (peste 14.200 de euro).