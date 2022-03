O carte cu detalii de arhitectură şi ornamente ale unor clădiri Art Nouveau din Oradea va fi lansată pe 24 martie, ca 'un omagiu adus Oradiei şi patrimoniului'

O carte cu detalii de arhitectură şi ornamente deosebite ale unor clădiri Art Nouveau din Oradea va fi lansată pe 24 martie, ca "un omagiu adus Oradiei şi patrimoniului ei", a anunţat coordonatorul lucrării, arhitectul Cristian Puşcaş.

Volumul, intitulat "Detalii de demult", este realizat de 18 arhitecţi şi studenţi la arhitectură, sub îndrumarea lui Cristian Puşcaş, fiind rezumatul a 18 ani de activitate în domeniul restaurării monumentelor istorice."Practic, este toată munca noastră în acest domeniu în Oradea. Multe din aceste capodopere arhitecturale sunt mai puţin perceptibile de ochiul publicului larg pe viu. Şi atunci frumuseţea şi unicitatea lor merită să fie puse în valoare printr-o carte care să pună pe tavă aceste detalii: stucaturi, picturi, feronerie, tot ce înseamnă ornamentica unei clădiri, cu multe explicaţii. Am realizat astfel o selecţie a celor mai reprezentative clădiri la care am lucrat, timp de 18 ani, eu şi echipa mea, în Oradea", a declarat, pentru AGERPRES, arhitectul Cristian Puşcaş, deţinătorul biroului de proiectare, arhitectură şi restaurare Novartis.Cartea reuneşte, în cele 400 de pagini, detalii şi reprezentări ale celor mai frumoase imobile la care autorul a avut oportunitatea să lucreze de-a lungul carierei sale.Cele 53 de clădiri reabilitate şi restaurate, ilustrate în carte, sunt imobile de raport, biserici, sinagogi, sedii de instituţii sau simple locuinţe. Printre acestea Sinagoga Mare, Sinagoga Sion, Muzeul Evreilor din Oradea (Sinagoga Aachvas Rein), Hotelul Transilvania, Hotelul Astoria, Palatul Ullmann, Casa Levay sau Casa Veneţiană.Potrivit autorului, cartea "Detalii de demult" este "un omagiu adus Oradiei şi patrimoniului ei, dar şi un demers de promovare a identităţii sale culturale în rândul publicului larg".Lansarea volumului "Detalii de demult", apărut la editura Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, va avea loc pe 24 martie, de la ora 18,00, la Sinagoga Aachvas Rein din Oradea. Cartea va fi prezentată de Aurel Chiriac şi Marcela Prada, alături de care vor mai vorbi primarul Florin Birta, directorul Fundaţiei pentru Protejarea Monumentelor Istorice, Angela Lupşea şi preşedintele Comunităţii Evreilor din Oradea, Felix Koppelmann.După evenimentul de lansare, volumul cartonat, format A4, ilustrat color, tipărit în condiţii grafice excelente, va putea fi achiziţionat de la obiectivele turistice ale oraşului şi de la Muzeul Ţării Crişurilor.