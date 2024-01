O carte pe zi: 'Calul de lut' de Anuradha Roy

„Un roman complex și sfâșietor despre a iubi și a trăi altfel, într-o lume tot mai incertă.” (Booklist)

Romanul acesta a câștigat Sushila Devi Book Award în 2022 și a fost finalist la Tata Book of the Year Award for Fiction 2022 și la Rabindranath Tagore Literary Prize 2022. Îi aparține scriitoarei indianăe Anuradha Roy, care a mai fost publicată de Editura Humanitas Fiction (romanul ei de debut, Un atlas al dorințelor zadarnice, Valurile pământului și Toate viețile pe care nu le-am trăit), potrivit mediafax.

„Sara, studentă la o universitate din Marea Britanie, își spune povestea, regândind anii copilăriei trăiți în India natală, marcați de pierderea tatălui și de exilul lui Elango, olarul care o inițiază în tainele meșteșugului moștenit din generație în generație. Calul în flăcări, visat de Elango într-o noapte, devine calul de lut, mărturie a unei iubiri interzise ce anulează echilibrul precar al comunității în care trăiesc. Romanul propune o călătorie în timp și spațiu, alături de personaje ale căror vieți aduc în prim-plan suferința, iubirea, vinovăția, actul artistic. Pendulând între prezent și trecut, între două continente, Calul de lut este un roman-evantai, ce oferă multiple paliere de interpretare a călătoriilor identitare țesute în jurul traumei și pierderii, dar și a condiției artistului într-o lume în care puterii cathartice a artei i se opune intoleranța religioasă. Cartea mai spune o poveste – cea a lui Chinna, câinele care unește oameni și destine.”

„Marea abilitate a autoarei de a crea personaje – umane, animale, de lut – îi dă acestui roman calitatea lui unică. Calul de lut este o poveste de iubire, o declarație politică și o reflecție asupra singurătății, de la început fiind legată de rolul creației în viața unui artist.“ — Times Literary Supplement



Anuratha Roy – Calul de lut. Traducere și note de Cristina Nicolae. Editura Humanitas Fiction, colecția Raftul Denisei. 253 pag.