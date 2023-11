FOTO-VIDEO - O femeie a căzut într-o groapă în Capitală: scene de coșmar pentru martori

O femeie a căzut într-o groapă în centrul Capitalei: scene de coșmar pentru martori

O femeie a căzut într-o groapă de pe Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 21A din Capitală. Totul a avut loc duminică, în jurul orei 20.00. Cea care a sunat la salvare a fost o altă femeie, care a asistat la tot momentul.

Femeia s-a oprit in dreptul unor balize, care imprejmuiau locul unde au fost efectuate lucrari de excavatie, incercând sã se spijine de acestea, moment in care s-a dezechilibrat si a cazut in groapa respectivă, transmit surse judiciare. Femeia ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice, mai spun sursele judiciare.

La fata locului s-a prezentat un echipaj de prim-ajutor care a intervent si a scos persoana din groapa, aceasta fiind acoperita de apa pana la nivelul gâtului.

Femeia in varsta de 45 de ani a fost preluata de un echipaj de ambulanta si transportata la Spitalul Clinic de Urgenta Sf Pantelimon, in vederea investigatiilor medicale amanuntite.

Cercetarile sunt continuate de politisti din cadrul Sectie 23 Politie pentru stabilirea situatiei de fapt.