O fostă starletă de la Antena 1 rupe tăcerea despre clanul lui Emi Pian: A fost amanta fratelui interlopului, acum reținut de procurori

Ciprian şi Graţian Pian au fost luaţi pe sus de mascaţi! Cei doi sunt suspecţi în dosarul de omor al fratelui lor, Emi Pian! ”Ispita” Bianca Pop a făcut dezvăluiri neașteptate despre cel mai controversat scandal al momentului, anunță a1.ro.

Bianca Pop de la emisiunea „Insula iubirii” de la Antena 1 a dezvăluit recent faptul că este extrem de îndurerată de moartea lui Emi Pian, pe care l-a considerat un bun prieten. Acesta a fost momentul în care mulți s-au întrebat care este adevărata relație dintre brunetă și clanul Duduianu.

Bianca Pop a povestit pentru presă faptul că s-a dus deghizată la înmormântarea acestuia, pentru a preveni un scandal. Totuși, inevitabilul s-a produs și bruneta a ajuns de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău, la scurt timp după ce a fost amenințată cu moartea.

La scurt timp după ce Ciprian și Grațian Pian au fost luați de mascați, suspecți fiind în dosarul de omor deschis în cazul lui Emi Pian (fratele lor), bruneta a dezvăluit detalii despre legăturile ei cu cei din clanul Duduianu.

„M-am șocat. Păi nu mă așteptam la așa ceva, adică, nu prea știu ce declarații să dau, dar nu știu, cu ce i-a luat, cu tentativă de omor, parcă. Șocant, dar ăștia nu sunt criminali. Le-a murit fratele, nu sunt criminali, nu au făcut nicio crimă, nici Emi, nici Grațian, nici Ciprian, adică părerea mea e că li s-a făcut o nedreptate.

Eu zic că o să le dea drumul. Ce să le găsească, dacă oamenii nu sunt criminali, oamenii nu au făcut nicio crimă în viața lor, de ce să îi ia, eu așa zic”, a dezvăluit Bianca Pop pentru cei de la Antena Stars, la scurt timp după ce presa a anunțat că motivul arestării are legătură fie cu faptul că frații au încercat să-l omoare pe criminalul lui Emi Pian.

„Nu mai vorbesc cu niciunul dintre ei și nici nu mai vreau să mai vorbesc. I-am blocat și pe Facebook. În primul rând, Ciprian Pian a fost iubitul meu acum un an și jumătate, are nevastă, are treburile lui, copii, ce treabă am eu cu el? Cu frații lui nu am nicio treabă, singurul meu prieten a fost Emi, care nu mai e, deci nu mai am nicio treabă cu familia asta. Să fie sănătoși, liberi, să-și crească copiii, ce pot să zic”, a mai dezvăluit fosta ispită Bianca Pop de la emisiunea „Insula iubirii”.