O franţuzoaică de 40 de ani, câştigătoarea premiului pentru cel mai bun costum la Carnavalul de la Veneţia

O franţuzoaică în vârstă de 40 de ani a fost declarată câştigătoarea premiului pentru cel mai bun costum la ediţia din acest an a Carnavalului de la Veneţia, transmite luni ANSA.

Karen Duthoit, din Lille, a cucerit juriul prezidat de Massimo Checchetto, directorul artistic al carnavalului.

Creaţia, denumită "Astrostar", a fost confecţionată din sute de fragmente de oglinzi reprezentând semnele zodiacului, care au constituit tema evenimentului din acest an, intitulat "Take your Time for the Original Signs".

Costumele au fost jurizate pe baza imaginilor surprinse cu o cameră cu unghi de 360 de grade instalată în Piaţa San Marco pe durata celor două săptămâni ale festivalului extravagant, informează Agerpres.

Carnavalul culminează cu evenimentele de marţi, de Mardi Gras.

Ediţia din acest an a Carnavalului de la Veneţia se desfăşoară în perioada 4-21 februarie.