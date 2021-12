Oana Pellea îi TRAGE FRÂNA lui Marius Manole: Ați intrat într-o nouă zonă? NU e faza mea, recunosc!

Actrița Oana Pellea îl dojenește pe Marius Manole. După ce actorul care a devenit cunoscut în România pentru că a jucat un spectacol beat, la Sibiu, a înapoiat decorația primită de la Klaus Iohannis, Oana Pellea a atenționat că direcția pe care a apucat-o Manole nu e una pe placul ei.

"Dul Manolea… ați intrat in o noua fază…? De promovare, știre, zonă, ziar, media…? Va respect faza…recunosc …nu i faza mea…Really do you need that? . I really don t think so! You have talent! That s enough!

Eu insist cu partea dvoastra artistica pe care o iubesc! ", scrie Oana Pellea pe Facebook.