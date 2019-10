Oferta USR la Cotroceni: Guvern de sacrificiu care să organizeze anticipate în februarie-martie

Liderul USR Dan Barna a declarat vineri, la Cotroceni, dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pe tema caii de urmat dupa ce a trecut motiunea de cenzura, ca USR a fost foarte ferm in a propune varianta alegerilor anticipate.

„Am inaintat azi pactul pentru anticipate. Presedintele a fost in asentimentul nostru, ca este solutia morala si functionala pentru Romania. S-a discutat si despre un nou Guvern, nu e niciun argument ca actuala guvernare sa mai ramana la conducerea tarii, Romania e clar ca are nevoie de un nou guvern care sa aiba ca obiectiv undeva in februarie-martie anul viitor de alegeri anticipate. Pare dificil si complicat ajungerea la anticipate (...) prin anticipate Romania se insanatoseste si prin anticipate rezolvam criza politica”, a zis Barna.