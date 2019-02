'Oh, Ramona', 'Alita: Îngerul războinic' şi 'Marea Aventură Lego 2' au debutat pe primele trei locuri în box office-ul românesc de weekend

Comedia „Oh, Ramona”, filmul SF „Alita: Îngerul războinic” şi animaţia „Marea Aventură Lego 2” au debutat pe primele trei locuri în box office-ul românesc de weekend, scrie news.ro.

Filmul „Oh, Ramona”, al patrulea lungmetraj semnat de Cristina Iacob, a generat încasări de 2.209.669 de lei şi a fost vizionat de 111.881 de spectatori, potrivit cifrelor transmise News.ro de Cinemagia.

Pe locul al doilea s-a clasat „Alita: Îngerul războinic/ Alita Battle Angel”, regizat de Robert Rodriguez, scris de James Cameron, care este şi producător, şi de Laeta Kalogridis. Cu Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly şi Mahershala Ali în distribuţie, filmul a generat încasări de 1.554.481 de lei şi a fost vizionat de 59.267 de spectatori.

Filmul de animaţie „Marea aventură Lego 2/ The Lego Movie 2: The Second Part”, regizat de Mike Mitchell, după un scenariu semnat de Phil Lord, Christopher Miller şi Matthew Fogel, a debutat pe locul al treilea în topul românesc, cu încasări de 466.713 lei şi 24.331 de spectatori.

După două săptămâni petrecute pe primul loc, animaţia „Cum să-ţi dresezi dragonul 3/ How to Train Your Dragon: The Hidden World” a coborât pe poziţia a patra, cu încasări de 375.483 de lei şi 18.542 de spectatori.

Lungmetrajul „Zi de naştere mortală 2/ Happy Death Day 2U”, scris şi regizat de Christopher Landon, cu Jessica Rothe în rol principal, a fost a patra premieră a weekendului pe marile ecrane româneşti şi a debutat pe locul al cincilea în clasament, cu 11.442 de spectatori şi încasări de 228.176 de lei.

Comedia „Şi beţivi şi mincinoşi/ Drunk Parents”, cu Salma Hayek şi Alec Baldwin în distribuţie, a coborât patru locuri, până pe şase, după ce, în al doilea weekend de la premieră, a generat încasări de 185.417 lei şi a fost vizionată de 8.295 de spectatori.

Thrillerul „Scapă, dacă poţi!/ Escape Room”, regizat de Adam Robitel, a coborât patru locuri, până pe şapte, după ce, în al treilea weekend de la premieră, a fost vizionat de 4.691 de spectatori şi a generat încasări de 128.375 de lei.

După al patrulea weekend de la premieră, filmul de aventuri „Drumul unui câine către casă/ A Dog's Way Home”, inspirat de cartea omonimă a lui W. Bruce Cameron şi regizat de Charles Martin Smith, s-a clasat pe locul al optulea, în coborâre patru poziţii, cu 5.426 de spectatori şi încasări de 102.180 de lei.

Comedia „Familie de-a gata/ Instant Family”, cu Mark Wahlberg şi Rose Byrne în distribuţie, a coborât două locuri, până pe nouă, după al cincilea weekend de la premieră, când a fost vizionat de 3.926 de spectatori şi încasări de 86.401 lei.

Pe locul al zecelea s-a aflat thrillerul „Glass”, cu James McAvoy, Bruce Willis şi Samuel L. Jackson în distribuţie, în coborâre două poziţii. În al cincilea weekend de la premieră, filmul a generat încasări de 70.025 de lei.