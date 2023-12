Olaf Scholz și afaceriștii austrieci salută acordul parţial pentru intrarea României şi Bulgariei în Schengen

Într-un comunicat de presă, industria din Austria a vorbit despre un „pas important”, deoarece acordul nu uşurează lucrurile doar pentru călători, ci şi pentru companii.

Companiile austriece se numără printre cei mai importanţi investitori din România, cu 11,2 miliarde de euro şi peste 61.000 de locuri de muncă pe plan local, iar în Bulgaria, cu 2,8 miliarde de euro şi peste 21.000 de locuri de muncă locale, a anunţat Federaţia Industriei Austriece într-un comunicat de presă.

„România şi Bulgaria sunt parteneri economici importanţi pentru economia austriacă, companiile noastre sunt al doilea cel mai important investitor străin în ambele ţări şi au pieţe de desfacere importante în regiune”, a subliniat Camera Economică Federală Austriacă (WKÖ).

Totodată, aceasta a solicitat continuarea negocierilor în vederea găsirii unei soluţii pentru o integrare deplină în Schengen.

„O economie europeană puternică poate avea loc doar într-o piaţă internă europeană consolidată. Aceasta include, de asemenea, punerea în aplicare a liberei circulaţii a persoanelor în cadrul Schengen, cu condiţia să fie îndeplinite condiţiile aplicabile. În acest scop, trebuie purtate discuţii suplimentare în vederea găsirii unor soluţii cuprinzătoare”, se arată în comunicatul WKO.

Şi cancelarul german Olaf Scholz a avut, duminică dimineaţă, o reacţie pe X calificând acordul anunţat sâmbătă seara târziu drept un prim pas pentru eliminarea controalelor la frontierele aeriene şi maritime începând din primăvară.

„Germania va continua să sprijine integrarea deplină în spaţiul Schengen”, promite cancelarul german. „Acest lucru va face ca Europa să fie mai unitară”, a arătat el.

Im Frühjahr werden die Binnengrenzkontrollen an Luft- und Seegrenzen zu Bulgarien und Rumänien aufgehoben - als ein erster Schritt. Deutschland wird die volle Integration in den Schengenraum weiter unterstützen. So wächst Europa enger zusammen!