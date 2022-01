ONRC: Numărul de înmatriculări de persoane fizice şi juridice a crescut în anul 2021 cu 34,89%

Numărul de înmatriculări de persoane fizice şi juridice a crescut în 2021 cu 34,89%, comparativ cu anul anterior, la 148.294, dintre care 103.019 sunt societăţi cu răspundere limitată (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), consultate de AGERPRES.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul Bucureşti, respectiv 24.038 (+25,88%, comparativ cu 2020), şi în judeţele Cluj -8.622 (+49,07%), Ilfov - 7.059 (+28,11%) şi Timiş - 7.042 (+44,93%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat în judeţele Covasna - 1.065 (+32,3%, faţă de anul precedent), Ialomiţa - 1.096 (+37,17%) şi Călăraşi - 1.235 (+20,49%), potrivit Agerpres.ro.

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (29.434, +10,04% de la an la an), construcţii (16.252; plus 18,78%) şi agricultură, silvicultură şi pescuit (15.482: +262,41%).

În decembrie 2021 au fost înmatriculate 8.644 de persoane fizice şi juridice, cele mai multe în Bucureşti (1.823) şi în judeţele Cluj (583), Ilfov (480) şi Timiş (434).