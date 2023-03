Opțiunile avansate de un europarlamentar român pentru admiterea în Schengen

România ar trebui să aibă o strategie împreună cu Bulgaria în vederea aderării la spaţiul Schengen, a apreciat marţi europarlamentarul Dragoş Tudorache într-o declaraţie pentru AGERPRES.

Europarlamentarul s-a referit la acest subiect în contextul reuniunii Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) din 9 şi 10 martie, a cărei agendă include 'Situaţia generală a spaţiului Schengen', nu însă şi aderarea României şi a Bulgariei la Schengen.

Reuniunea din 9-10 martie este şi prima oficială a Consiliului JAI după cea din decembrie anul trecut, când Austria s-a opus admiterii României, iar Olanda s-a opus admiterii Bulgariei.

Două opțiuni

''Pe masă sunt două opţiuni: fie mergem la pachet cu Bulgaria - ceea ce eu recomand să facem, ceea ce înseamnă că trebuie să convingem în primul rând Olanda, şi apoi să tratăm problema Austriei -, fie considerăm că problema Olandei nu poate fi rezolvată şi atunci scenariul ar fi desprinderea de Bulgaria care tehnic, juridic, cred eu că acum s-ar putea face la nivel teoretic, însă politic atunci avem alte probleme, cu alte state membre care nu ar vrea să vadă decuplarea", a spus Tudorache.

"Odată rezolvată chestiunea Olandei, Austria ar rămâne izolată şi cred că va fi mult mai simplu de găsit o soluţie. Dar aici este nevoie în primul rând o discuţie cu Bulgaria, chiar dacă nu are guvern, chiar dacă are alegeri, şi împreună cu ea să se facă o strategie", a mai spus eurodeputatul Renew.

Unii europarlamentari nu au fost implicați

''Din păcate, şi o spun cu asumare, nu pot să spun ce a făcut România la nivelul autorităţilor, pentru că cel puţin eu şi o parte dintre colegii europarlamentari nu am fost implicaţi deloc în demersurile din decembrie încoace, aşa cum nu am fost, de altfel, implicaţi nici în demersurile autorităţilor înainte de Consiliul JAI din decembrie. Ne-am oferit sprijinul şi expertiza cei care avem expertiză în domeniu, dar nu am fost solicitaţi şi cred eu că ne-ar fi bine să ne coordonăm dincolo de partide politice aici, pentru că eu cred că a fost evident, pentru toţi cei care au fost interesaţi să vadă, că aici nu există ideologie politică pe acest subiect", a pledat el.

El a ţinut să remarce că, spre deosebire de situaţia din toamna anului trecut, în prezent pare să nu mai existe sentimentul de urgenţă privind extinderea Schengen prin includerea României şi a Bulgariei:

''Dimpotrivă, aşa cum aţi văzut, au urcat alte subiecte pe agendă, migraţia şi altele, care vor ţine agenda sus pentru următoarele luni. Tare mi-e că o să o ţinem aşa dacă nu avem un acord politic pe dosarul mare al migraţiei, tare mi-e că o să o ţinem aşa până la alegerile europene din 2024, ceea ce va ţine practic orice alt subiect în planul doi, mai ales dacă acel subiect este cumva legat, condiţionat de discuţia mare pe migraţie. Ceea ce Austria a reuşit să facă este că a impus această condiţionare fără ca noi să fi făcut mare lucru politic pentru a împiedica asta. Se fac declaraţii politice pe ici, pe colo, dar nu aşa se rezolvă problema şi iată-ne acum fără a avea o idee clară, un calendar clar, despre când se va întâmpla ceva, dacă se va întâmpla ceva''.