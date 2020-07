Orlando Nicoară, deţinătorul drepturilor TV pentru Liga 1: Orice schimbare a sistemului competiţional trebuie făcută după o analiză serioasă

Orlando Nicoară, director general EAD.ro, deţinătorul drepturilor TV pentru Liga 1 afirmă că orice schimbare a sistemului competiţional trebuie făcută după o analiză serioasă, considerând că orice discuţie despre un sistem cu 18 echipe, în sistem tur retur, fără playoff/playout, nu avantajează competiţia, iubitorii fotbalului şi televiziunile. Directorul general al EAD.ro se referă şi la creşterea numărului de cazuri de COVID-19 din fotbalul intern, reiterând că nu va accepta oprirea campionatului fără să a solicita penalizări semnificative, el prezentând mai multe argumente în favoarea continuării partidelor.

” Având în vedere informaţiile vehiculate în ultimele zile şi luările de poziţie, punctul de vedere al EAD.ro, azi, este că orice discuţie despre un sistem cu 18 echipe, în sistem tur retur, fără playoff/playout, nu avantajează competiţia, iubitorii fotbalului şi televiziunile. Poziţia noastră este că orice discuţie privind schimbarea sistemului competiţional trebuie să fie făcută după o analiză care să evidenţieze avantajele/dezavantajele fiecărui sistem. Suntem siguri că atât LPF cât şi FRF vor face această analiză şi vor propune cea mai bună variantă pentru Liga 1, argumentat”, afirmă Orlando Nicoară, directorul general al EAD.ro.

Referitor la sezonul în curs şi la numărul mare de cazuri raportate în ultimele zile în rândul jucătorilor şi personalului de la 3 cluburi din Liga 1, Orlando Nicoară consideră că:

-Fotbalul din Liga 1 este un sport profesionist în care responsabilitatea şi respectarea regulilor ar trebui să primeze. Fotbaliştii sunt o categorie profesională aparte, fiind plătiţi cu mult peste media din alte domenii, inclusiv din alte sporturi. Înainte de orice altă discuţie, înainte de a discuta despre sport/fotbal, ei trebuie să fie responsabili şi să se protejeze, să-şi protejeze familiile, să dea dovadă de respect pentru partenerii de competiţie.

-Până azi nu există nicio dovadă ştiinţifică/medicală care să arate că un jucător de fotbal s-ar fi infectat pe teren, în timpul jocului. Mai mult, un studiu din Danemarca arată că riscul infectării jucătorilor la un meci de fotbal este foarte mic, aproape inexistent. Vrem ca acest lucru să fie bine înţeles de toţi suporterii şi să se înţeleagă faptul că toate cazurile de până acum s-au întâmplat în afara terenului de joc. Nu comentăm comportamentul jucătorilor şi ceea ce fac ei în timpul liber, dar nici nu ne dorim şi nu acceptăm ca această competiţie să fie afectată. Ar fi nedrept pentru restul echipelor şi pentru toţi ceilalţi jucători, adică marea majoritate, care au respectat regulile şi au înţeles să trateze cu seriozitate activitatea fotbalistică.

- Aşa cum am declarat şi săptămâna trecută avem toată înţelegerea pentru situaţiile apărute şi sperăm ca toţi cei afectaţi să fie sănătoşi pentru a reveni cât mai repede pe gazon. Situaţia din România nu este unică, cazuri de infectare apărând şi în alte competiţii similare din Europa. Nici una nu s-a întrerupt după reluarea meciurilor.

”Mă văd nevoit să reafirm că nu vom accepta oprirea campionatului fără să cerem penalizări semnificative şi fără a rediscuta condiţiile financiare pentru sezoanele următoare”, conchide directorul general al EAD.ro.

Numărul cazurilor de COVID-19 a în fotbal a crezut în ultimele zile, iar miercuri FCDinamo a anunţat 19 cazuri de infectare, 18 fiind jucători, ceea ce a readus în discuţie oprirea campionatului.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat recent că nu exclude o intervenţie mai fermă în fotbal, după ce la mai multe cluburi din Liga I au fost înregistrate cazuri de infectare cu noul coronavirus. Stroe nu a precizat în ce ar putea consta această intervenţie mai "fermă", însă a făcut afirmaţia răspunzând unei întrebări referitoare la eventuala întrerupere a sezonului Ligii I.

Întrebat la Digi 24 dacă se gândeşte să oprească sezonul Ligii I, ministrul a răspuns: "Nu. Din momentul în care am repornit această competiţie, m-am bazat pe principiul autoguvernării la nivel de fotbal. LPF şi FRF sunt cei care împreună cu cluburile gestionează aceste competiţii. Măsurile prin care ei controlează activitatea acestor cluburi sunt descrise în norme care au nuanţat acele ordine şi se spune ce se întâmplă în momentul în care se infectează. Am ajuns până acolo încât să descriem modul în care sunt transportaţi jucătorii. Reguli am avut. O intervenţie abruptă în această activitate nu vreau să am, dar în condiţiile în care această competiţie sau organizatorii sau cluburile pun în pericol sănătatea sportivilor, există această posibilitate să avem şi o intervenţie mai fermă. Nu vreau să ajung acolo, nu mi-am dorit, permanent am declarat că nu sunt adeptul intervenţiilor asupra entităţilor de drept privat, federaţii, cluburi, competiţii, dar trebuie să ia măsuri, trebuie să se vadă acţiune.