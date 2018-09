Ozzy Osbourne își ia rămas -bun de la fani - Concerte în cadrul unui turneu mondial

Vedeta rock Ozzy Osbourne a anunţat că va susţine o serie de concerte în Marea Britanie şi Irlanda în cadrul ultimului său turneu mondial, relatează luni Press Association, scrie Agerpres.

A doua serie de concerte susţinute în Europa în cadrul turneului ''No More Tours 2'' de fostul solist al formaţiei Black Sabbath, în vârstă de 69 de ani, va fi deschisă cu un concert în Dublin, la 30 ianuarie 2019.Show-ul din Dublin va fi urmat de şase concerte în Marea Britanie, dintre care primul va avea loc pe Motorpoint Arena din Nottingham, la 1 februarie. Ozzy Osbourne va cânta apoi în Manchester, Newcastle, Glasgow şi acasă în Birmingham, seria de concerte fiind încheiată cu un spectacol pe O2 Arena din Londra, la 11 februarie.''Am fost extrem de binecuvântat cu două cariere muzicale de succes'', a declarat Osbourne.''Aştept cu nerăbdare acest turneu final care va fi o sărbătoare imensă pentru fanii mei şi pentru oricine s-a bucurat de muzica mea în ultimele cinci decenii'', a adăugat rockerul.Osbourne va fi însoţit în turneu de formaţia britanică de heavy metal Judas Priest.Trupa lui Osbourne este alcătuită din chitaristul Zakk Wylde cu care artistul are o lungă colaborare, basistul Blasko, toboşarul Tommy Cluefetos şi clăparul Adam Wakeman.Acest turneu va fi ultimul din cariera lui Osbourne, însă artistul a anunţat că va mai urca pe scenă în cadrul unor evenimente live.Biletele pentru concertele din Marea Britanie şi Irlanda vor fi disponibile începând de vineri, 7 septembrie, precizează Press Association.Muzicianul, supranumit ''Prinţul întunericului'', s-a numărat printre fondatorii Black Sabbath, în 1969, alături de chitaristul Tony Iommi, basistul Geezer Butler şi toboşarul Bill Ward. El a părăsit trupa în 1978.Grupul este recunoscut pentru inventarea şi popularizarea genului muzical heavy metal.Osbourne s-a reunit cu Iommi şi Butler pentru realizarea albumului ''13'', lansat în 2013.La 4 februarie 2017 trio-ul a coborât cortina peste istoria carierei acestui grup cu un concert de rămas-bun susţinut în Birmingham.Osbourne a lansat unsprezece discuri solo, primul din serie fiind ''Blizzard Of Ozz'', lansat în 1980, album conţinând celebrele piese ''Crazy Train'' şi ''Mr Crowley''.Discurile înregistrate de Osbourne împreună cu Black Sabbath şi de-a lungul carierei solo s-au vândut în peste 100 de milioane de copii la nivel mondial.