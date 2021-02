Ozzy Osbourne se consideră 'cel mai norocos om din lume'

Legendarul rockstar Ozzy Osbourne a declarat miercuri, într-o videoconferinţă acordată presei latino-americane cu prilejul lansării documentarului biografic "The Nine Lives of Ozzy Osbourne", că este "cel mai norocos om din lume", relatează EFE, potrivit Agerpres.

"Sunt o persoană foarte conştientă şi mă preocupă publicul meu. Sunt un om norocos în sensul că am avut o carieră lungă şi m-am bucurat de sprijinul publicului", a declarat Osbourne despre documentarul lansat în septembrie 2020 în SUA şi care va putea fi vizionat în America Latină din 15 martie pe postul A&E.

"Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne" prezintă detalii despre copilăria lui Ozzy în sărăcie şi abuz, dar şi despre perioada când a ajuns la închisoare. Sunt dezvăluite şi informaţii din culisele despărţirii de Black Sabbath, dar şi despre modul în care Ozzy a reuşit să aibă un succes atât de mare în cariera solo. Ulterior, artistul britanic s-a reinventat ca personaj de reality-show MTV în emisiunea "The Osbournes", devenind o vedetă globală. Mărturisirile lui Osbourne, care trece în revistă în faţa camerei de filmat cei 72 de ani de viaţă, sunt îmbinate cu declaraţii ale membrilor familiei, apropiaţilor şi colegilor din lumea spectacolului.

"Ozzy este un supravieţuitor, a trăit o viaţă extraordinară, a supravieţuit multor vicisitudini şi s-a ridicat mereu în picioare (...) Este un supravieţuitor", a spus despre el soţia sa, Sharon, prezentă de asemenea la videoconferinţă.

Documentarul produs de Osbourne Media şi Critical Content pentru A&E Network, a fost filmat în momente dificile pentru muzician, a declarat fiul său, Jack, care este şi regizorul filmului, deoarece cuprinde şi clipele în care celebrul rockstar a aflat că suferă de boala Parskinson. "Pentru mine a fost greu să filmez partea obscură a documentarului şi să o trăiesc în acelaşi timp. Filmul a fost realizat atunci când i-au dat ştirea că suferă de Parkinson şi a fost un momentul ciudat şi înfricoşător pentru el", a asigurat Jack Osbourne.

Cu toate acestea, Sharon a mărturisit că este important ca soţul ei să nu fie privit cu "compasiune", deoarece muzicianul născut în Birmingham (Marea Britanie) mai are suficientă forţă pentru a continua să lucreze şi să pregătească inclusiv un nou album. "Oamenii nu trebuie să simtă milă faţă de Ozzy. El nu vrea mila nimănui. A avut o viaţă incredibilă, iar pentru a fi fericit nu are nevoie decât de o scenă, pe care va cânta din nou", a spus Sharon.

Muzicianul a lansat la început anului trecut albumul "Ordinay Man", primul după un deceniu.

Familia Osborne a dezvăluit că şi-ar dori realizarea unui film biografic, dar că nu a început încă pregătirile.

În timpul videoconferinţei, Sharon şi Ozzy au dat dovezi de iubire necondiţionată şi au vorbit despre dragostea lor care durează de peste 50 de ani. "Să o întâlnesc pe Shron a fost cel mai frumos lucru care s-a petrecut în viaţa mea", a subliniat artistul. "Ea m-a transformat în cu totul altă persoană şi m-a făcut să preţuiesc viaţa şi lucrurile simple", a mărturisit artistul, supranumit "Prinţul Întunericului".