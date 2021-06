Péter Szijjártó acordă ministrului de externe al Chinei, Wang Yi, cea mai înaltă distincție de stat a Ungariei

Ministrul ungar de externe i-a acordat, luni, în provincia Guizhou, cea mai înaltă distincție de stat a Ungariei omologului să chinez, Wang Yi. La ceremonia de decernare a premiului, Péter Szijjártó a subliniat că ”în timpul epidemiei cu noul coronavirus Yi a dat dovadă de prietenie și datorită ajutorului său azi viața a peste un milion de cetățeni ungari este în siguranță, prin faptul că am avut posibilitatea de achiziționare a vaccinului Sinopharm, ceea ce fără ajutorului său nu ar fi fost posibil”. ”Întreaga lume se confruntă cu provocări deosebite, ba mai mult, acum nu ne cofruntăm cu probleme filozofice abstracte, ci trebuie să salvăm vieți omenești. Am văzut că în această perioadă s-au prăbușit și sistemele de sănătate ale unor țări mari, puternice și bogate, dar a devenit foarte repede clar că vaccinarea înseamnă imunizare și siguranță, vaccinul în sine înseamnă viață”, a subliniat șeful diplomației ungare, care a precizat: ”Ungaria nu s-a raportat niciodată la vaccin ca la o chestiune ideologică sau geopolitică, noi am vrut, pur și simplu, să salvăm viețile oamenilor”. Ministrul ungar de externe a subliniat că i-a acordat ministrului de externe al Chinei distincția ”Crucea de Mijloc a Ordinului de merit al Ungariei” în semn de respect și mulțumire a cetățenilor ungari.

La rândul său, ministrul de externe al Chinei a subliniat în discursul său de mulțumire că ”acest demers este un bun indiciu al bunelor relații dintre cele două țări, al prieteniei profunde între cele două popoare și al faptului că părțile se ajută reciproc la necaz”. ”Relațiile bilaterale nu au fost atât de bune niciodată și vom lucra în continuare pentru consolidarea acestora. Dorim să subliniem că sub conducerea premierului Viktor Orbán, domnul ministru Szijjártó are un rol important în dezvoltarea relațiilor ungaro-chineze și contribuie major la apărarea intereselor legitime ale Chinei”, a subliniat Wang Yi.