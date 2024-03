Palatul Regal găzduiește Gala Excelenței Feminine

De la 18.00, are loc la Palatul Regal, Sufrageria Regală, Gala Excelenței Feminine, ediția a II-a, desfășurată sub titlul ”THE SMART, THE BOLD, THE BEAUTIFUL”, ca parte a proiectului național ”Împreună protejăm România”, inițiat în anul 2020 și ajuns la al XXI-lea eveniment.

Gala este prezentată de Cristi Șelaru, de la Institutul Național de Statistică.

Gala Excelenței Feminine este organizată de Grupul de Presă MediaUno, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Institutul Național de Statistică și Asociația MediaUno și este a doua ediție dedicată premierii unor doamne determinate și puternice, adevărate modele pentru tânăra generație, care s-au remarcat de-a lungul timpului prin performanțe și excelență în profesie și în viața socială.

4 martie 2024 este o zi în care ne propunem să celebrăm feminitatea, inteligența și forța femeii în societate, un preambul al Zilei Internaționale a Femeii.

Nu întâmplător, acest eveniment special va promova nevoia de schimbare a percepției privind rolul femeii în societate, cât și necesitatea și avantajele sprijinirii egalității de gen și implicării femeii în viața publică.

În cadrul evenimentului, vom avea plăcerea să ascultăm poveștile inspiraționale a 35 de femei de succes, care s-au distins prin performanțe remarcabile, excelență în profesie și contribuții semnificative în viața socială. Fiecare poveste este unică, reflectând trăiri, lupte, realizări și vise care ne îndeamnă să privim cu admirație și respect rolul femeii în societate.

Gala va debuta cu o recepție festivă, unde invitații vor avea oportunitatea de a interacționa într-un cadru elegant și rafinat. Partea centrală a serii va fi ceremonia de premiere, unde fiecare dintre cele 35 de femei va fi celebrată pentru contribuțiile sale excepționale.

35 de femei de succes, 35 de povești de viață vor fi în centrul evenimentului ca argument pentru prezent și reper pentru viitor!

În deschidere vor lua cuvântul:

Diana-Loreta Păun, Consilier Prezidențial, Departamentul Sănătate Publică, Administrația Prezidențială;

Nicoleta Pauliuc, Președinta Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională din Senatul României;

Silvia Dinică, Președinta Comisiei pentru Știință, Inovare și Tehnologie din Senatul României;

Istvan-Lorant Antal, Președintele Comisiei pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale;

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății;

Excelenta Sa Simona-Mirela Miculescu, Președinta Conferinței Generale a UNESCO, Delegat Permanent al României pe lângă UNESCO;

Excelenta Sa Iulia-Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România;

Carmen Orban, Consilier de Stat, Cancelaria Prim-ministrului României;

Florin-Marian Spătaru, Consilier de Stat, Cancelaria Prim-ministrului României;

Maria-Manuela Catrina, Adjunct al Directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

General (r) Daniel Petrescu, Șeful Statului Major al Apărării 1 decembrie 2019 - 30 noiembrie 2023

Gala ”THE SMART, THE BOLD, THE BEAUTIFUL” nu este doar un eveniment, ci un manifest pentru un viitor în care femeile sunt recunoscute, apreciate și sprijinite în toate aspectele.

Proiectul ”Împreună protejăm România” a fost inițiat în anul 2020 de Grupul de Presă MediaUno și dezvoltat împreună cu Institutul Național de Statistică, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Asociația MediaUno, ajungând la 13 ediții de conferințe și 7 ediții de gală organizate și câteva publicații editate. Detalii despre acest proiect se regăsesc pe https://impreuna-protejam-romania.ro/