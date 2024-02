'Palmă' pentru Putin, chiar la Moscova - Ambasadorul român a depus flori la monumentul dedicat lui Navalnîi

„La indicațiile Ministerului Afacerilor Externe român, ambasadorul român la Moscova (Cristian Istrati - n.r.) a depus flori la Piatra Solovețki, în semn de doliu pentru moartea neașteptată și șocantă a lui Alexei Navalnîi. Gândurile noastre sunt alături de familia sa și de toți oamenii din Rusia care speră la democrație, libertate și demnitate”, anunță pe platforma X Ministerul Afacerilor Externe.

Navalnîi, cel mai aprig contestatar intern al președintelui rus Vladimir Putin, a căzut inconștient și a murit vineri după o plimbare în închisoare.

Navalnîi a fost arestat în 2021. El ispășea o pedeapsă cumulată de peste 30 de ani pentru diferite infracțiuni despre care el a susținut că sunt înscenate cu scop politic.

Upon Romanian MFA’s instructions, ????????Ambasador to Moscow laid flowers at the #Solovetsky Stone, to mourn the unexpected & shocking death of Alexey @navalny. Our thoughts are with his family and with all the people in RU longing for democracy, freedom and dignity. @yulia_navalnaya pic.twitter.com/0SRcBe5IRh