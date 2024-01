Papa Francisc îl mustră pe primarul Romei pentru proasta administrare a orașului. Ce reproșuri directe i-a adus acestuia

Papa Francisc a declarat că oraşul Roma trebuie să-şi îmbunătăţească serviciile de bază pentru locuitori şi vizitatori înainte de începerea Anului Sfânt 2025, când este de aşteptat să atragă zeci de milioane de pelerini, relatează Reuters, citat de news.ro.

Capitala Italiei este afectată de ineficienţa transportului public, de tomberoanele de gunoi pline şi neridicate şi de aglomeraţia din trafic.

"Oare lucrăm, fiecare în felul său, pentru a face din acest oraş un semn de speranţă pentru cei care trăiesc aici şi pentru cei care îl vizitează?", a întrebat Papa în omilia sa ţinută în Bazilica Sfântul Petru.

Papa Francisc a făcut aceste comentarii duminică, la tradiţionala slujbă de mulţumire care se ţine la sfârşit de an la Vatican, cunoscută sub numele de Te Deum, care are loc cu şase ore înainte de începerea Anului Nou.

Roberto Gualtieri, primarul oraşului, stătea în primul rând când Papa a făcut aceste remarci. Mai târziu, papa a dat mâna cu primarul.

Papa Francisc, în vârstă de 87 de ani, a declarat că oraşul trebuie să aibă servicii mai prietenoase în special pentru persoanele în vârstă şi pentru cele cu probleme de mobilitate.

În majoritatea cartierelor, în afara centrului, persoanele în scaun cu rotile şi cele în vârstă trebuie să se descurce printre maşinile parcate pe trotuare sau care blochează rampele de mobilitate, iar de obicei proprietarii lor nu sunt sancţionaţi.

Papa Francisc a declarat că oraşul are nevoie de "un decor simplu şi de o funcţionalitate normală", deoarece "un oraş mai accesibil pentru locuitorii săi este, de asemenea, mai primitor pentru toată lumea".

Roma găzduieşte un An Sfânt, cunoscut şi sub numele de An Jubiliar, cel puţin o dată la 25 de ani. Pelerinii se adună în oraş pentru a se ruga la numeroasele sale locuri sfinte şi pentru a primi binecuvântări speciale.

Traficul notoriu al oraşului s-a înrăutăţit şi mai mult în ultima vreme din cauza şantierelor de construcţie în vederea pregătirii Anului Sfânt 2025, inclusiv a pasajelor rutiere subterane şi a extinderilor întârziate ale micului său sistem de metrou.