Papp: N-ar trebui să fim mulţumiţi. Am fost peste ei aproape la toate capitolele

Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Paul Papp, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 0-0, că acest rezultat nu ar trebui să îi mulţumească pe el şi pe colegii săi, deoarece formaţia olteană a fost superioară adversarilor aproape la toate capitolele, potrivit news.ro.

“Cred că n-ar trebui să fim mulţumiţi, am ratat cele mai mari ocazii şi un penalti. Dar asta e, capul sus. Trebuie să continuăm pe acest drum. Am fost peste ei aproape la toate capitolele, cred că puţin la posesie am fost sub ei.

Înseamnă că ne antrenăm bine şi cred că trebuie să continuăm pe drumul ăsta. Astăzi doar şansa ne-a lipsit. Faza defensivă cred că o facem bine toţi, nu doar fundaşii, şi asta datorită şi lui Mister.

Cred că s-a văzut că ne antrenăm foarte bine, sperăm să continuăm aşa, fără gol primit şi în următorul meci şi în play-off”, a spus Papp.

FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul cu CS Universitatea Craiova, disputat, duminică, pe teren propriu, la Giurgiu, în etapa a XXIX-a a Ligii I. În minutul 60, Andrei Ivan a fost faultat în careu de Miron, iar arbitrul Cojocaru a dictat penalti. Cicâldău a executat şi Vlad a respins în corner balonul şutat de de la 11 metri.