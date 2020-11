Papură spune că nu este deranjat de zvonurile potrivit cărora urma să fie înlocuit de Mirel Rădoi

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că nu este deranjat de faptul că au apărut în presă informaţii despre posibilitatea de a fi înlocuit de actualul selecţioner Mirel Rădoi, potrivit news.ro.

"Eu sunt aici, nu mă deranjează. Cred că la orice echipă se vorbeşte de un antrenor sau altul. Mass-media propune. Eu încerc să fac to ce pot pentru a pregăti cât mai bine meciul de la Botoşani. Este singurul lucru la care mă concentrez", a spus Papură.

El va debuta în al treileamandat la Craiova în meciul cu FC Botoşani şi lasă să se înţeleagă că nu va continua stilul de joc impus de predecesorul său, Cristiano Bergodi.

"Încercăm să facem tot ce depinde de noi pentru a câştiga acest meci, un meci dificil împotriva unei echipe în faţa căreia nu am câştigat de foarte multe ori. Cred că dacă ne concentrăm îndeajuns şi abordăm meciul cu încredere putem obţine un rezultat bun. Am face o mare greşeală dacă am gândi că suntem câştigători dinainte, indiferent de problemele pe care le are adversarul. Sperăm să câştigăm.

Am regăsit echipa cu jucători noi, nu îi cunosc din punct de vedere uman, nici ei pe mine. Trebuie să ne cunoaştem în sensul colaborării pe care urmează să o avem, lucruri normale la o echipă, ne adaptăm unii cu alţii şi încercăm să facem lucruri bune. Eu nu am plecat de la Craiova. Lucrurile pentru mine au mers la fel, fac tot ce depinde de mine acolo unde sunt angajat să fac lucruri bune.

Nu s-a pus problema de negocieri, nu mă cramponez niciodată pe o negociere atât timp cât pot să fac lucruri bune, lucrurile să meargă. Nicăieri unde am fost, şi ca jucător, dacă- am crezut am găsit şi o cale pentru a continua munca la clubul respectiv, indiferent de un lucruri minore sau de o negociere. (n.r. - dacă va continua în stilul impus de Bergodi)

Fiecare antrenor are ideile lui, nu spun , fiecare are modul lui de a gândi jocul de fotbal, de a pregăti un meci, încerc să fac lucrurile să meargă din punctul meu de vedere al filozofiei fotbalului. (n.r. - În mandatul anterior) problema era că luăm goluri, nu că nu înscriem, sper să reuşim să înscriem, dar să nu primim goluri.

Mi-aduc aminte, în debutul campionatului (n.r. - trecut), după o pregătire făcută cu echipa ştiu că au fost trei meciuri în care am marcat câte trei goluri, dar am primit şi asta nu a fost un lucru bun", a declarat Papură.

CS Universitatea Craiova va evolua, sâmbătă, de la ora 19.00, în deplasare, cu FC Botoşani, în etapa a XI-a a Ligii I.