Paralizat la 32 de ani, după ce un zid a căzut peste el

„Eram la muncă, în pauza de masă. Stăteam cu un prieten și m-am sprijinit cu spatele de un zid.S-a prăbușit acel zid peste noi. Prietenul meu a apucat să fugă, eu, nu. Prietenul meu a încercat să mă scoată, să mă tragă afară. N-a putut. După operația pe care am suferit-o pe coloană, mi-au spus că, poate dacă nu încerca să mă scoată de acolo, astăzi aș fi fost altfel. Numai Dumnezeu știe, de fapt. Colegul a încercat să mă ajute”, povestește Claudiu Crețu cum s-a petrecut nenorocirea.

Dignosticul a fost politraumatism prin strivire, la nivelul mai multor vertebre ale coloanei cervicale. A fost operat, dar a rămas imobilizat.

”Mi s-a spus că nu mai am nici o șansă să-mi revin vreodată, să merg. Când am ieșit din spital, eram disperat, nu știam ce să mai fac, nu puteam accepta ideea că o să rămân așa, dependent total de cieneva. Am văzut pe Facebook un articol despre Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfantul Sava” și am venit aici. Nu-mi pare rău!

Prima dată, astă-vară, am simțit că pot să mișc un picior. Acum, sunt internat pentru a doua oară și sunt mai bine. Mult mai bine. Pot sta puțin pe verticală la aparatul Galileo, iar piciorul stâng a început să se miște și simt durere, ceea ce este un semn bun. Stau pe bicicletă, la echipamentul Therra Trainer, care se găsește în marile clinici de recuperare din străinătate.

Sunt mult mai bine, decât puteam crede. Nimeni nu credea că o să mai mișc vreodată. Până și soția m-a părăsit după accident. Mă bazez pe familia mea, pe fratele meu.

Știți ceva? Mi-am propus ca în 6 luni să-mi revin. Am niște botezuri, niște nunți, la care trebuie să particip. Vreau să mă pot bucura, căci tristețe e destulă... O să vedeți că o să reușesc, cu ajutorul Spitalului Sfântul Sava și al lui Dumnezeu.”. Optimismul lui Claudiu este determinat de modul în care este tratat

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” din Pantelimon, Ilfov, este dotat cu echipamente inovative, de ultimă generație, cu ajutorul cărora recuperarea medicală se realizează, la noi în țară, după standarde înalte, ca în clinicile de specialitate din străinătate.

Spitalul ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov, este un centru medical de excelență în recuperarea medicală, multidisciplinar, cu o echipă formată din 180 de medici, asistenți medicali, specialiști în kinetoterapie și fizioterapie, infirmieri și personal nemedical.

În șase ani de existență, Spitalul ”Sfântul Sava” a depășit numărul de 5.000 de pacienți recuperați medical, în condițiile în care celor mai mulți nu li se dădeau șanse de a-și reveni.

Spitalul ”Sfântul Sava” din Pantelimon, Ilfov, are o capacitate de 118 paturi, ambulanțe de transport pacienți și tip C, cu echipamente și personal specializat în intervenții de urgență și resuscitare. Deține una dintre cele mai mari capacități de fizioterapie din România. Fiind un spital ridicat de la zero, condițiile de internare sunt la standarde europene ridicate. Numărul mare de specialiști raportat la numărul maxim de pacienți, explică atenția deosebită pe care o primește fiecare persoană internată.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/

https://spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/