Parlamentul cere SRI să spună dacă și ce membri ai CSAT au fost interceptați și monitorizați: Totul a plecat de la un fost șef al SPP

Preşedintele Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI, Claudiu Manda, a anunţat, marţi, că a decis să trimită SRI sesizarea fostului şef al SPP, Dumitru Iliescu, referitoare la monitorizarea membrilor CSAT, scrie agerpres.ro.

"Astăzi am luat în discuţie sesizarea pe care am primit-o de la domnul Dumitru Iliescu vizavi de monitorizarea membrilor CSAT şi am hotărât să trimitem aceasta sesizare către SRI să ne formuleze un răspuns dacă aşa stau faptele, dacă s-au făcut interceptări şi monitorizări pe baza unor mandate de securitate naţională", a mai spus Manda.

Citește și: Replică din interiorul Guvernului pentru președintele Iohannis! Fondurile europene, scoase pe tapet! .