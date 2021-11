Patru militari au fost ucişi într-o ambuscadă a traficanţilor de droguri în Columbia

Patru soldaţi au fost ucişi duminică în Columbia într-o ambuscadă pe care armata a atribuit-o clanului del Golfo, cel mai mare grup de traficanţi de droguri din ţară, informează AFP preluat de agerpres.

Victimele sunt un căpitan, un caporal şi alţi doi gradaţi "care protejau comunitatea Santa Lucia din Ituango", în departamentul Antioquia (nord-vest), a scris pe Twitter generalul Juvenal Diaz, comandantul forţelor armate din regiune.

Acesta este al treilea atac în două săptămâni împotriva soldaţilor, dintre care cel puţin şapte au fost ucişi, potrivit unui bilanţ oficial.Toate au avut loc în departamentul Antioquia, zona de influenţă a lui Dairo Antonio Asuga, cunoscut sub numele de Otoniel, liderul clanului del Golfo, capturat pe 23 octombrie. Pentru autorităţi, aceste atacuri sunt percepute ca represalii după arestarea principalului baron al drogurilor.Clanul del Golfo a fost creat în urma demobilizării în 2006 a paramilitarilor de extremă dreapta.Potrivit think tank-ului independent Indepaz, această organizaţie are aproximativ 1.600 de membri.Autorităţile estimează însă că organizaţia are 3.800 de membri, inclusiv colaboratori.Otoniel a fost arestat în munţii din departamentul Antioquia în timpul unei operaţiuni extinse care a implicat 500 de ofiţeri de poliţie.

Potrivit ministerului columbian al apărării, 30% din cocaina care părăseşte Columbia în fiecare an, aproximativ 300 de tone, este exportată de acest clan.



Columbia este considerată de ONU drept cel mai mare producător mondial de cocaină.



Otoniel ar putea fi extrădat în următoarele săptămâni în Statele Unite, unde este căutat de instanţele din Miami şi New York pentru trafic de droguri.