Paul Anghel (ANPC): Turiştii pot solicita până la 600 de euro despăgubire pentru un zbor anulat

Acesta a postat câteva recomandări şi sfaturi pentru consumatori având în vedere că în această perioadă se achiziţionează mai multe pachete de servicii turistice."Ştiaţi că, conform Reglementărilor UE EC 261, puteţi avea dreptul să solicitaţi până la 600 de euro despăgubire pentru un zbor anulat? Acest lucru este valabil chiar în condiţiile în care compania aeriană a asigurat un zbor alternativ. Dacă nu rezolvaţi amiabil problema cu operatorii de la care aţi cumpărat biletele, puteţi face o sesizare la #ANPC, dar şi la #eccromania", a subliniat Anghel.Consumatorii trebuie să acorde o atenţie deosebită la achiziţia unui pachet de servicii turistice, respectiv să solicite toate informaţiile legate de destinaţie, cazare, transport, serviciile de masă precum şi de modalităţile de plată."Agenţia de turism are obligaţia să furnizeze turiştilor, în scris, în vederea încheierii contractului, informaţii referitoare la: localitatea de destinaţie; rută de parcurs; mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoria acestuia/acestora; tipul unităţilor de cazare, adresele şi categoriile de clasificare a acestora; serviciile de masă oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentaţie; durata programului, cu indicarea datei sosirii şi a plecării; informaţii generale privind regimul paşapoartelor şi al vizelor, precum şi al asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie şi sejur", susţine oficialul ANPC în postarea sa.De asemenea, agenţia de turism trebuie să ofere informaţii privind cuantumul avansului, dacă este cazul, precum şi termenul pentru achitarea restului de plată; numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului şi termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei turistice; posibilităţi de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistentă în caz de boală, accidente şi altele asemenea; durata pentru care operează oferta turistică.Potrivit sursei citate, organizatorul şi/sau detailistul trebuie să comunice turistului, în scris sau prin orice altă formă corespunzătoare, înaintea încheierii contractului, informaţiile de ordin general privind regimul paşapoartelor şi al vizelor şi formalităţile de sănătate necesare pentru călătorie şi şedere.În ceea ce priveşte informaţiile privind călătoria, organizatorul trebuie să furnizeze în scris turistului, într-un termen stabilit prin contract, înainte de data plecării, următoarele informaţii: orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract; denumirea, sediul/adresă, numărul de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsă acesteia, cele ale autorităţilor locale care pot ajută turistul în caz de nevoie. În cazul în care aceste reprezentante sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului; pentru călătoriile şi şederile minorilor, informaţii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul şederii copilului; posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistentă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare sau de boală.Anghel menţionează că agenţia de turism tur-operatoare sau detailistă este obligată să furnizeze turistului un bon de comandă numai în cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din ofertă agenţiei de turism: contractul ia naştere în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării, ce se transmite de organizatorul sau detailistul călătoriei turistice, care acţionează în numele organizatorului, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă."În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate consideră că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite", a mai scris directorul general al ANPC.Alte recomandări sunt legate de ceea ce trebuie să cuprindă bonul de comandă, respectiv: destinaţia/destinaţiile călătoriei turistice, durată şi datele de sosire şi de plecare; mijlocul/mijloacele de transport şi categoria acestuia/acestora; tipul şi categoria structurilor de primire; serviciile de masă(pensiune completă/demipensiune/mic dejun); programul turistic solicitat; numărul de persoane pentru care se comandă pachetul de servicii turistice, numărul de copii, vârstă şi actele de identificare a acestora; alte solicitări speciale.Legat de contract, Anghel transmite că acesta trebuie să cuprindă următoarele clauze: destinaţia/destinaţiile călătoriei turistice şi, în cazul perioadelor de sejur, durată şi datele de sosire şi de plecare; mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoriile de clasificare a acestuia/acestora, datele, orele şi locurile de plecare/sosire, la ducere şi la întoarcere; în cazul în care pachetul de servicii turistice include şi cazarea, adresă şi categoria de clasificare ale structurilor de primire turistice, în conformitate cu reglementările ţărilor de primire; serviciile de masă furnizate: pensiune completă, demipensiune, mic dejun; dacă realizarea pachetului de servicii turistice necesită un număr minim de persoane, data limită de informare a turistului privind anularea călătoriei turistice comandate; rută; vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse în preţul total convenit al pachetului de servicii turistice.Nu în ultimul rând, contractul trebuie să ofere informaţii despre denumirea şi sediul/adresă agenţiei/agenţiilor de turism organizatoare şi, după caz, ale agenţiei de turism detailiste şi ale societăţii de asigurări; preţul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi modificat şi tarifele pentru anumite servicii: taxe de aterizare, îmbarcare/debarcare în porturi şi pe aeroporturi, taxe de turist, dacă acestea nu sunt incluse în preţul pachetului de servicii turistice; termenele şi modalitatea de plată; solicitările speciale ale turistului făcute cunoscute agenţiei de turism organizatoare sau celei detailiste în momentul efectuării comenzii şi acceptate de cele două părţi; termenele în care turistul trebuie să transmită o eventuală reclamaţie pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de călătorie turistică; condiţiile de modificare şi de reziliere a contractului; obligaţiile agenţiei/agenţiilor de turism în cazul anulării călătoriei, al înlocuirii sau al neasigurării unor servicii; posibilitatea de transfer al contractului de către turist unei terţe persoane şi modul de realizare a acestuia.De asemenea, eventualele modificări pe care agenţia de turism le poate aduce serviciilor cumpărate trebuie incluse în contract, la fel şi răspunderea agenţiei şi despăgubirea turistului în cazul nerespectării clauzelor contractuale.Agenţia de turism are obligaţia să înmâneze turistului un exemplar din contract, în toate cazurile, iar acesta poate fi prezentat şi sub formă unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre această şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute mai sus, a punctat Paul Anghel în postarea sa."Agenţiile de turism au obligaţia să încheie poliţe de asigurare cu societăţi de asigurare agreate de Ministerul Turismului. În contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat între agenţiile de turism şi turişti, indiferent de modul de prezentare a acestuia (catalog, pliant sau alt înscris) este obligatoriu să se consemneze faptul că turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agenţiei de turism, precum şi condiţiile şi termenele în care turistul poate solicita plată despăgubirilor", a mai scris directorul general al ANPC pe reţeaua de socializare.