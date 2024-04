Pedeapsă revoltătoare pentru un învățător buzoian care a agresat sexual o elevă de clasa a II-a

Un învăţător din cadrul Şcolii Gimnaziale Măgura, județul Buzău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală la adresa unei eleve, în formă continuată, în urma unui dosar penal deschis de poliţişti şi procurori în luna octombrie 2023.

Decizia magistraţilor Judecătoriei Pătârlagele nu este definitivă, fiind atacată cu apel la instanţa superioară.

"Condamnă pe inculpatul (...) la pedeapsa de 3 ani pentru infracţiunea de agresiune sexuală, în formă continuată, faptă comisă în perioada 2022-2023. În baza art.91 Cod penal dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani de închisoare aplicată inculpatului pe un termen de supraveghere de 4 ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare (...) În baza art. 93 alin.2 lit. b C.p., îl obligă pe inculpat să frecventeze programul de reintegrare socială desfăşurat sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Buzău (...) În baza art.7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare (...) Obligă inculpatul la plata despăgubirilor civile, constând în daune morale către victimă în sumă de 25.000 de lei", se arată în soluţia instanţei de judecată, citează Agerpres.

Cazul șocant de la Măgura a ajuns în atenția anchetatorilor în toamna anului trecut. Atunci, tatăl unei fetițe de clasa a III-a a mers la școală pentru a-i cere socoteală cadrului didactic, un bărbat de 47 de ani, pe care l-a acuzat că i-ar fi agresat sexual fetița. Au fost chemați de urgență polițiștii, care au întocmit un dosar penal și au demarat verificări. La scurt timp, surse apropiate anchetei declarau că reclamația părintelui ar fi întemeiată și că fapte precum cele reclamate ar fi fost săvârșite începând din septembrie 2022, atunci când cadrul didactic acuzat era învățătorul fetiței, în acel moment aflată în clasa a II-a.

Poliția, alertată de tatăl unei fetițe de clasa a II-a





În luna octombrie 2023, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) a fost sesizat cu privire la un conflict iscat între părintele unei eleve a Şcolii Gimnaziale Măgura şi un învăţător, pe fondul unor suspiciuni de agresiune sexuală.



"IPJ Buzău a fost sesizat (...) cu privire la un conflict apărut între un cadru didactic şi părintele unui eleve pe fondul unor suspiciuni de agresiune sexuală asupra fiicei acestuia, fapte care s-ar fi petrecut în perioada septembrie 2022 - septembrie 2023. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie rurală Pârscov. Sub coordonarea procurorilor, a fost întocmit un dosar penal pentru viol, urmând a se continua cercetările pentru clarificarea situaţiei şi luarea măsurilor legale", a declarat la acel moment, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Buzău, Ane Mari Vrapciu.



În momentul desfăşurării anchetei, directoarea Şcolii Gimnaziale Măgura a declarat că învăţătorul respectiv are o vechime în muncă de peste 20 de ani şi nu a mai făcut obiectul unor acuzaţii de acest fel.



"Un părinte a intrat în incinta instituţiei de învăţământ fără acordul conducerii aducând acuze unui coleg. Nu pot să vă spun mai multe, este o anchetă în desfăşurare, colegul meu, domnul învăţător are o vechime în muncă de aproape 20 de ani, ne cunoaştem de foarte mult timp, un profesionist apropiat de elevi, apropiat de părinţi, de viaţa şcolii în general. Nu ştim de unde au plecat lucrurile acestea. Aşteptăm rezultatul final al anchetei", a declarat la acel moment, pentru AGERPRES, directoarea Şcolii Gimnaziale Măgura, Petruţa Popescu.