Penurie de medicamente în Ucraina - Dragoș Damian avertizează: 'Puntea de medicamente dintre România și Ucraina trebuie să continue'

Medicamentele produse în fabricile din România au ajuns la Spitalul de Copii din Cernăuți, unde sunt tratați copiii veniți din zonele de conflict din Ucraina. Dragoș Damian, director general al Terapia Cluj, avertizează că în Ucraina este o penurie de medicamente esențiale pentru bolnavii cronici. Acesta solicită continuarea eforturilor pentru ca România să trimită medicamente în țara vecină.

„Medicamentele din Romania au ajuns in spitalele din Ucraina.

In poza apare aparatul de urgenta din sectia de ATI a Spitalului Clinic de Copii din Cernauti, unde sunt tratati copiii care vin din zonele aflate in conflict in estul Ucrainei. Medicamentele fabricate la noi in tara de Antibiotice Iasi, Zentiva Bucuresti si Terapia Cluj sunt in prima linie, au ajuns acolo cu ajutorul IGSU si al organizatiilor umanitare, pentru a salva copiii raniti in razboi.

Avem inca o marturie a puntii de solidaritate medicala care s-a creat in ultimele saptamani intre Romania si Ucraina. Poza subliniaza si importanta strategica a fabricilor de medicamente de la noi in tara, care pot interveni si ajuta si in acest fel, in situatii limita.

Multumim Asociatiei Ruscovan pentru poze si pentru ajutorul pe care il dau vecinilor nostri.

Relatarile din Ucraina arata ca nevoia de medicamente este in crestere, pe langa cele necesare in reanimare a aparut o penurie enorma de medicamente destinate pacientilor cronici, pentru ca farmaciile din Ucraina au ramas fara stocuri si nu se pot aproviziona din cauza blocajelor generate de conflictul militar.

Asadar puntea de medicamente dintre Romania si Ucraina trebuie sa continue, suntem pregatiti cu totii sa ajutam in continuare fie prin IGSU, fie prin asociatiile umanitare”, scrie Dragoș Damian pe Facebook.