Peste 150 de cetăţeni străini depistaţi în ultimele 48 de ore de poliţiştii de frontieră la frontierele naţionale

În ultimele 48 de ore, poliţiştii de frontieră au oprit, la graniţele naţionale, în total 151 de cetăţeni străini care au încercat să treacă ilegal frontiera, atât pe sensul de ieşire, cât şi de intrare în ţară sau care nu îşi justificau prezenţa în anumite zone. Cele mai multe situaţii au fost înregistrate la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II, unde au fost depistate, în total, 134 de persoane originare din ţări asiatice sau africane, la ieşirea din ţară către Ungaria, potrivit news.ro.

”Cele mai multe situaţii au fost înregistrate de către poliţiştii de frontieră arădeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nădlac II care au depistat, în total, 134 de persoane originare din ţări asiatice sau africane, la ieşirea din ţară către Ungaria. Acestea au fost identificate separat, în mai multe situaţii, în diferite mijloace de transport, ascunse în autoutilitare sau automarfare. Majoritatea persoanelor în cauză sunt fie solicitante de azil, fie au intrat legal în ţara noastră în baza unor documente legale şi încercau să o părăsească în mod fraudulos. Două persoane, cetăţeni turci, conducători auto ai unor automarfare, sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de migranţi”, anunţă Poliţia de Frontieră. Alte 6 persoane de origine asiatică au fost depistate pe raza localităţii Santa Mare, din judeţul Botoşani, după ce au trecut ilegal frontiera de stat din Republica Moldova în România, peste râul Prut. Şi poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara au depistat, în cadrul unei acţiuni desfăşurate în sistem integrat pe linia prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale pe raza municipiului Timişoara, 9 cetăţeni asiatici, care nu îşi justificau prezenţa în zonă. Astfel, în data de 04.01.2023, la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, pe sensul de ieşire din ţară, un cetăţean turc, aflat la volanul unui ansamblu rutier înmatriculat în Turcia. Acesta transporta, conform documentelor de însoţire a mărfii, transformatoare electrice pe ruta Turcia-Olanda. În urma efectuării controlului amănunţit al mijlocului de transport, au fost descoperiţi, ascunşi în compartimentul pentru marfă, patruzeci de cetăţeni străini. Persoanele au fost preluate şi transportate la sediul sectorului pentru cercetări unde, în urma verificărilor, poliţiştii de frontieră au stabilit că sunt cetăţeni din Bangladesh, Egipt şi Iran, cu vârste cuprinse între 22 şi 45 de ani, ce au intrat legal în ţara noastră în baza documentelor personale. De asemenea, tot la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II, poliţiştii de frontieră au efectuat controlul amănunţit asupra unui automarfar condus de un cetăţean turc. În urma controlului au descoperit, în compartimentul destinat transportului de marfă, treizeci şi trei de cetăţeni străini. În cadrul verificărilor preliminare, colegii noştri au stabilit faptul că sunt cetăţeni din Bangladesh, India şi Egipt, cu vârste cuprinse între 18 şi 40 de ani. În cele două cazuri, cei doi şoferi turci ai automarfarelor sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de migranţi, poliţiştii de frontieră continuând cercetările în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale. Acestora li s-au adăugat alţi 61 de cetăţeni din diverse state, depistaţi în ultimele 24 de ore, tot la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II, în încercarea de a trece ilegal frontiera în Ungaria, ascunşi în cinci mijloace de transport. În fapt, s-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră pe sensul de ieşire din ţară, patru cetăţeni români, respectiv un turc, aflaţi la volanul unor autoutilitare înmatriculate în România şi Polonia, respectiv unui ansamblu rutier înmatriculat în Turcia. Şoferii transportau, conform documentelor de însoţire a mărfii, căşti audio, textile, cutii din lemn, piese auto şi profile din aluminiu pentru societăţi comerciale din Franţa, Italia şi Polonia. În baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră au efectuat control amănunţit al celor cinci mijloace de transport. Astfel, au fost descoperiţi, ascunşi în compartimentele pentru marfă, respectiv în locaşuri special amenajate (perete dublu) în total, şaizeci şi unu de cetăţeni străini. Persoanele au fost preluate şi transportate la sediul sectorului pentru cercetări unde, în urma verificărilor, poliţiştii de frontieră au stabilit că sunt cetăţeni din diverse state (Bangladesh, India, Eritreea, Pakistan, Tunisia, Sri Lanka, Maroc, Siria şi Irak), ce intenţionau să ajungă în mod fraudulos în vestul Europei. Alte două persoane, cetăţeni din Guineea, au fost depistate tot la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II într-un autocar, încercând să iasă ilegal din ţară, folosind documente de identitate care aparţineau altor persoane. În data de 06.01.2023, la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II s-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, pe sensul de ieşire din ţară, călătorind ca pasageri într-un autocar înmatriculat în România, două persoane care s-au legitimat cu paşapoarte eliberate de autorităţile din Franţa. Cu ocazia verificării documentelor, poliţiştii de frontieră au constatat faptul că între persoanele prezente la control şi fotografiile din documente există diferenţe de fizionomie, motiv pentru care acestea au fost conduse la sediul instituţiei pentru cercetări. În urma verificărilor s-a stabilit că persoanele în cauză sunt cetăţeni din Guineea, în vârstă de 25, respectiv 34 de ani, care au intrat legal în ţara noastră în baza documentelor personale. În cauză, lucrătorii noştri au demarat cercetările cu privire la săvârşirea infracţiunilor de fals privind identitatea şi tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun. Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi - Sectorul Poliţiei de Frontieră Româneşti efectuează cercetări cu privire la şase cetăţeni străini care au trecut ilegal frontiera de stat din Republica Moldova în România, peste râul Prut. În data de 05 ianuarie a.c., în jurul orei 12.35, poliţiştii de frontieră botoşăneni, aflaţi în desfăşurarea unei acţiuni organizate în zona de responsabilitate, au depistat, pe raza localităţii Santa Mare, judeţul Botoşani şi reţinut pentru cercetări şase cetăţeni străini a căror prezenţă în zonă nu era justificată. Întrucât persoanele în cauză nu deţineau documente de identitate asupra lor, acestea au fost conduse la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Româneşti, pentru continuarea cercetărilor. La scurt timp însă, din cauza stării de sănătate a unuia dintre ei, a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical, cetăţeanul fiind condus la Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, fiind ulterior externat şi condus la sediul S.P.F. Româneşti. În urma verificărilor efectuate şi ca urmare a schimbului de date operative între autorităţile de frontieră române şi cele din Republica Moldova, s-a stabilit faptul că persoanele în cauză sunt şase bărbaţi cu vârste cuprinse între 29 şi 40 de ani, patru cetăţeni originari din Bangladesh şi doi din Pakistan, care au trecut frontiera de stat din Republica Moldova în România, peste râul Prut, cu ajutorul unei bărci. În cauză se efectuează cercetări în comun cu autorităţile de frontieră din Republica Moldova sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, iar în baza Acordului de Readmisie cei şase cetăţeni vor fi preluaţi de autorităţile statului vecin. Reprezentanţii celor două state vor colabora şi în viitor şi vor lua toate măsurile necesare pentru a păstra un climat de ordine şi siguranţă la frontiera comună. Şi poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, în cooperare cu poliţişti din cadrul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş, Serviciului pentru Imigrări Judeţean Timiş, lucrători din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Timiş şi ai Grupări Mobile de Jandarmi Timişoara au depistat, în data de 04.01.2023, în cadrul unei acţiuni desfăşurate în sistem integrat pe linia prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale pe raza municipiului Timişoara, 9 cetăţeni asiatici, care nu îşi justificau prezenţa în zonă. În cadrul verificărilor s-a stabilit faptul că aceştia sunt cetăţeni din Afganistan, India, Bangladesh, posesori de documente temporare de identitate pentru solicitanţii de azil, dar care nu îşi justificau prezenţa în zonă. Aceste acţiuni desfăşurate în sistem integrat cu sprijinul şi cooperarea celorlalte structuri ale MAI de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale pe raza judeţului Timiş vor continua şi pe parcursul următoarelor zile. În toate cazurile, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.