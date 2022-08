Peste 30 de artişti români şi internaţionali vor participa la festivalul 'We love music' din Râmnicu Vâlcea

Peste 30 de artişti români şi internaţionali, în vogă în anii 2000, vor participa la festivalul "We love music" ce se va desfăşura în perioada 18 - 21 august în cartierul Feţeni din municipiul reşedinţă, printre numele sonore care vor urca pe scenă aflându-se Ronan Keating, DJ Project, Luo Bega, Outlandish, Haddaway, Dr Alban, N&D, Anda Adam, Connect-R, Class sau 3 Sud Est.

Organizatorii evenimentului, Primăria Râmnicu Vâlcea şi Sprint Media, promit iubitorilor de muzică patru zile de distracţie, în care vor putea să audă live melodii ce răsunau în discotecile din toată lumea la începutul acestui secol.

"Cele mai tari hituri din anii 2000 şi nu numai, vor încânta publicul cu muzică live, festivalul fiind cea mai mare adunare de artişti din epoca de aur a muzicii, pe care a găzduit-o România vreodată! We Love Music Festival, cel mai tare festival experienţă al verii 2022 aduce pe scenă nume sonore din muzica românească şi internaţională", au transmis organizatorii, potrivit Agerpres.ro.

Astfel, pe scenă vor urca Ronan Keating, ATB, Jay Sean, Ricchi e Poveri, Blue, 3 Sud Est, Connect-R, La Familia, Outlandish, Lou Bega, Dr Alban, Nana, Haddaway, Oceana, Ottawan, DJ Project, Arsenie ex. O-Zone, N&D, Melody Thornton ex. Pussycat Dolls, Class, LA, Body & Soul, Sweet Kiss, Alessandro Canino, Giorgio Ciabattoni şi alţii.

"La marginea pădurii din Râmnicu Vâlcea, atât tinerii puşi pe distracţie, cât şi familiile cu copii, vor avea parte de patru zile memorabile şi efervescente, evenimentul fiind completat cu un parc de distracţii, zona de food court şi food trucks cu mâncare pentru toate gusturile. Momentele live de pe scenă vor continua cu Mega Petrecerea Disco Anul 2000, unde petrecăreţii vor putea dansa de seara până în zorii zilei", se mai menţionează în anunţul organizatorilor.

Prezentatorii festivalului sunt Liana Stanciu şi MC Nick de la N&D.